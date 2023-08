Tử vi tuổi Mão trong ngày 9/8 âm lịch nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc – do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức…Mão cũng là 1 trong 3 con giáp trong 3 ngày mới tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi.

Người tuổi Sửu vốn có tính cách kiên cường, có tinh thần làm việc hăng say nên khi còn trẻ họ đã dấn thân vào con đường khởi nghiệp, không ngại gian khổ, mệt mỏi. Theo dự đoán tử vi của 12 con giáp trong ngày 9/8 âm lịch, vận thế của người tuổi Sửu sẽ có sự chuyển biển tích cực. Những vất vả, xui xẻo thời gian qua sẽ dần tan biến, thay vào đó, Thần may mắn chính thức mỉm cười với bạn.

Ngày 9/8 âm lịch được xem là thời điểm vàng khi mà vận may liên tục ập đến với tuổi Sửu, dường như mọi xui xẻo đã lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng. Thời điểm này, tuổi Sửu chính là một trong số những con giáp may mắn nhất, bản mệnh sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức.

Người tuổi Sửu sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng. Tuy vậy lúc rảnh rỗi tuổi Sửu có thể quan tâm nhiều hơn đến mọi mặt cuộc sống, tích lũy thêm nhiều mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp hơn nữa để công việc, cuộc sống thêm lợi lạc và suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi ngày 9/8 dương lịch của tuổi Tỵ, dự báo vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối rực rỡ, tiền bạc thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm. Nhân cơ hội này, bạn có thể nghĩ tới việc đầu tư để duy trì nguồn tài khí, giúp tiền bạc luôn lưu chuyển.

Người tuổi Tỵ không sống thủ đoạn, không ngại khó, ngại khổ mệt, tình tình ổn định, hiền lành tốt bụng, nên dễ trở thành sao sáng và có danh lợi. Ngày 9/8 âm lịch này, người tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều phúc lộc, phú quý, tích lũy tài sản nhanh chóng, cuộc sống bình an hạnh phúc, tiền tài vào nhà sung túc.

Công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng thời gian này, tuổi Tỵ được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.