Tử vi ngày 4/7/2022, tình duyên, công việc, tài chính của 12 con giáp hôm nay thế nào?

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm tuổi Tý cần có sự chuẩn bị thật vứng về tinh thần, cố gắng đừng để đối phương phải nghĩ nhiều.

Tài chính: Tình hình tài chính chưa được ổn cho lắm, do đó người tuổi Tý cần phải trân trọng tiền bạc hơn nhé.

Công việc: Trong công việc tuổi Tý rất dễ tin người nên không thể đạt được những điều mà mình mong muốn.

Cẩn trọng: Bản mệnh giúp đỡ nhiều người nhưng không được đáp lại.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Tuổi Sửu

Tình duyên: Người tuổi Sửu sắp tới sẽ có một người quan tâm đến bạn, tuy nhiên tình cảm thì chưa đủ để tiến tới xa hơn.

Công việc: Mệnh chủ bạn không nên để người khác làm ảnh hưởng và chi phối mình, hãy cố gắng duy trì sự nghiệp tuổi Sửu nhé.

Tài chính: Tuổi Sửu nhờ có Sao Hóa Quyền chiếu mạng nên dù bạn không có tiền cũng tự khắc giải quyết được.

Cẩn trọng: Bản mệnh cần lưu ý cảnh giác đối với những người tuổi Thân.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tuổi Dần

Tình duyên: Tuổi Dần vì vướng phải vận đào hoa, vậy nên dù muốn tình yêu, hôn nhân sóng yên biển lặng cũng khó.

Công việc: Tuổi Dần đang dần mất đi vị trí quan trọng trong công việc của mình rồi đấy nhé.

Tài chính: Mệnh chủ trong ngày cần chú ý đến người xung quanh mình, hạn chế cho vay tiền bạn nhé.

Cẩn trọng: Con giáp này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, họa sẽ từ miệng mà ra.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Mão

Tình duyên: Tuổi Mão có rất nhiều người bạn mai mối,m se duyên, nhưng rồi cũng sẽ không đi đến đâu.

Công việc: Mệnh chủ sắp tới nên cảnh giác hơn với những người khác giới, đặc biệt là trong mối quan hệ hợp tác trong công việc, cũng như trong làm ăn.

Tài chính: Tuổi Mão đang ổn định tài chính hơn rất nhiều.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão có thể mất khá nhiều thời gian để giải quyết được các công việc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Tuổi Thìn

Tình duyên: Tuổi Thìn quan tâm đến đối phương thật lòng nhưng họ lại không quan tâm đến bạn.

Công việc: Trong công việc tuổi Thìn không có dự định gì cho bản thân vậy nên bạn không có sự thay đổi nào.

Tài chính: Tài chính ổn định hơn thời gian trước rất nhiều.

Cẩn trọng: Tuổi Thìn những ngày sắp tới bạn nên thận trọng hơn về cách cư xử của bản thân trong các mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Tử vi trong ngày cho thấy tuổi Tỵ đừng vì sự tham muốn của mình mà đánh mất bản thân.

Công việc: Người tuổi Tỵ sắp tới bạn có dự định làm gì thì cũng phải nhìn nhận vào thực tế xem khả năng đi đến đâu nữa.

Tài chính: Trong ngày bản mệnh có thể chi tiêu khá nhiều.

Cẩn trọng: Hôm nay con giáp này cảm thấy rất chán nản khi bạn không được người khác trọng dụng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Tuổi Ngọ

Tình duyên: Tuổi Ngọ trong ngày được đối phương hỗ trợ nhiều trong công việc và bạn nên biết ơn người ấy.

Công việc: Trong ngày tuổi Ngọ có quý nhân ngay bên cạnh giúp bạn rất nhiều về chuyện công việc.

Tài chính: Con giáp này thường xuyên phải đưa ra những lựa chọn về tiền bạc đúng đắn cho bản thân.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ tốt nhất không là nên nhận bất cứ thứ gì từ ai.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Tuổi Mùi

Tình duyên: Tử vi tuổi Mùi cho thấy chuyện tình cảm đang không được tốt đẹp, bạn đang cảm thấy rất chán nản.

Công việc: Mệnh chủ sắp tới bạn cần phải định hình được sự nghiệp của mình mà cố gắng nhiều hơn.

Tài chính: Tuổi Mùi được lợi nhiều nhưng bạn không biết cách tận dụng.

Cẩn trọng: Bản mệnh nên chú ý vấn đề sức khỏe cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tuổi Thân

Tình duyên: Tuổi Thân bình sinh bạn là người rất lương thiện nhưng lại bị chính người ấy hãm hại

Công việc: Trong công việc tuổi Thân vì gia đình mà đánh mất tất cả những cố gắng từ trước đến giờ.

Tài chính: Dòng tiền trong ngày đang tạm ngưng một chút.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Tuổi Dậu

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, tuổi Dậu nên cố gắng đừng làm mất lòng tịn của đối phương.

Công việc: Sắp tới tuổi Dậu có nhiều dự định hơn trong công việc, thế nhưng mọi chuyện không đi đến đâu.

Tài chính: Sắp tới tốt nhất là bạn không nên chi tiêu linh tinh để tránh hao tài nhé.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tuổi Tuất

Tình duyên: Tuổi Tuất sắp tới có thể sẽ làm mất rất nhiều thời gian của người ấy, vì họ không có ý định quan tâm hay giúp đỡ bạn.

Công việc: Trong công việc hãy cố gắng điều hướng mục tiêu của mình sao cho đúng đắn đi nhé, đừng để người khác suy tính không hay.

Tài chính: Bản mệnh bị người khác điều hướng sai về chuyện tài chính.

Cẩn trọng: Người tuổi Tuất không nên tin quá người.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Hợi

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm tuổi Hợi tốt nhất nên lý trí một chút, bạn không nên vì người yêu mà đánh mất gia đình của mình.

Công việc: Đây là thời điểm bạn sẽ chán nản vì công việc của bản thân.

Tài chính: Trong ngày tuổi Hợi được người khác giúp đỡ tài chính.

Cẩn trọng: Mệnh chủ nên quan tâm hơn đến gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm