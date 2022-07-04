Đúng 4 ngày đầu tuần (5/7- 8/7), ‘quan ấn tương sinh’, Thần Phật coi trọng, 3 con giáp làm ăn phát đạt, hỷ sự ngập tràn, tài vận thênh thang, giàu sang tới bến

Đúng 4 ngày đầu tuần (5/7- 8/7), thành quả của sự chăm chỉ sẽ được chuyển thành tài phú, giúp tuổi Dậu vượng phát ngay trong những ngày đầu tuần một cách dễ dàng, của cải chất đầy kho, tiền rủng rỉnh đầy túi.

Những người cầm tinh con Gà rất giàu chí tiến thủ, giàu bản lĩnh. Họ luôn làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Chỉ cần cảm thấy thích cái gì, tuổi Dậu sẽ nỗ lực làm cho kỳ được mới thôi.

Ngoài ra, vận đào hoa của người tuổi Dậu sẽ vượng hơn rất nhiều. Đối mặt với tình yêu mới, tuổi Dậu sẽ chủ động hơn, có nhiều hy vọng gặt hái được tình yêu đích thực chỉ ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Tuổi Dậu sẽ hưởng chuỗi ngày rủng rỉnh về tiền bạc, tiêu pha gì cũng không cần nhìn giá.

Dậu là một trong các con giáp thu về nhiều thành tựu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Mùi khéo ăn khéo nói, có tài hùng biện bậc nhất. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ.

Tuy nhiên, con giáp này cũng là người tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy người khác. Họ cho rằng trong mọi trường hợp, người ta đều chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đúng 4 ngày đầu tuần (5/7- 8/7), con giáp tuổi Mùi có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới.

Con giáp Mùi dễ dàng thu về công danh, bổng lộc lớn. Xứng đáng là con giáp may mắn trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi những người làm ăn kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, doanh thu nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Mải miết với công việc, con giáp này cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Hãy nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thường xuyên để giữ sức khỏe luôn dẻo dai.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong cuộc sống cũng như công việc, con giáp này thể hiện tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao.

Ngay cả khi gặp những khó khăn, họ cũng rất bình tĩnh. Người tuổi này sống chân thành, hay giúp đỡ mọi người. Cũng bởi vậy mà con giáp này được nhiều người yêu mến, sự nghiệp hanh thông hơn người.

Đúng 4 ngày đầu tuần (5/7- 8/7), con giáp tuổi Thân nhận thiên thời địa lợi nhân hòa. Sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng, tín nhiệm.

Tài lộc của con giáp này tăng cao nên những cơ hội kiếm tiền cũng tìm đến với họ. Người tuổi Thân làm kinh doanh cũng nhận được nhiều hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Trong những năm tới, tài lộc của con giáp tuổi Thân ngày một vượng phát, tương lai tươi sáng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm