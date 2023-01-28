Tử vi ngày 29/1: Qua thời khắc 0h, 3 con giáp cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà!

Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định 3 con giáp này sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó

Tuổi Hợi Tử vi ngày 29/1 là ngày đại cát với người Hợi, làm đâu trúng đó, sở cầu như ý. Chính Quan đem tới những dấu hiệu phát triển tích cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Bạn khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đ.ánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn đang thăng tiến rất vững vàng. Người làm lãnh đạo thể hiện được cái uy của mình và khiến cấp dưới tôn trọng, nể phục. Bên cạnh đó, bản mệnh còn truyền được động lực cho mọi người xung quanh, giúp tập thể sẵn sàng đối diện và vượt qua khó khăn, sóng gió.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn không ngừng vươn lên. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Độc lập, ngoan cường, không ngại dấn thân nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Tuy nhiên, Canh Tý 2020 do bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Dần lành ít dữ nhiều, hao tài tốn của.

Thế nhưng, ngay sau ngày 29/1 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tình tiền như ý. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định Dần sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Tam Hợp cục trợ lực nên tuổi này lộc lá đầy mình. Tử vi ngày 29/1 đến đầu năm mới bạn nhận được phong bao lì xì từ người thân cùng câu chúc ấm áp. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không tiền cũng tự tìm tới tay.



Tuổi này như chuột sa chĩnh gạo, sau tiếng pháo giao thừa là tiếng vỗ tay ăn mừng của bạn cùng gia đình. Dù năm qua bạn không quá bứt phá nhưng cũng may mắn hơn bao người, thân thể vẫn vẹn nguyên, vẫn có tiền ăn Tết thoải mái.



Đầu năm những ai phải đi làm tăng ca Tết cũng nhận được lì xì từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, lương nhân lên gấp mấy lần ngày thường, sự chăm chỉ của bạn chưa bao giờ là thừa, nỗ lực của Tý luôn được trời Đất chứng giám. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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