Tử vi ngày 29/1: Qua thời khắc 0h, 3 con giáp cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà!

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 19:00

Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định 3 con giáp này sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 29/1 là ngày đại cát với người Hợi, làm đâu trúng đó, sở cầu như ý. Chính Quan đem tới những dấu hiệu phát triển tích cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Bạn khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đ.ánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn đang thăng tiến rất vững vàng.

Người làm lãnh đạo thể hiện được cái uy của mình và khiến cấp dưới tôn trọng, nể phục. Bên cạnh đó, bản mệnh còn truyền được động lực cho mọi người xung quanh, giúp tập thể sẵn sàng đối diện và vượt qua khó khăn, sóng gió.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn không ngừng vươn lên.

Tử vi ngày 29/1: Qua thời khắc 0h, 3 con giáp cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Độc lập, ngoan cường, không ngại dấn thân nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Tuy nhiên, Canh Tý 2020 do bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Dần lành ít dữ nhiều, hao tài tốn của.

Thế nhưng, ngay sau ngày 29/1 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tình tiền như ý. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định Dần sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó.

Tử vi ngày 29/1: Qua thời khắc 0h, 3 con giáp cá chép hóa rồng, LỘC tăng vùn vụt, đầu năm có chuyện VUI xông nhà! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hợp cục trợ lực nên tuổi này lộc lá đầy mình. Tử vi ngày 29/1 đến đầu năm mới bạn nhận được phong bao lì xì từ người thân cùng câu chúc ấm áp. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không tiền cũng tự tìm tới tay. 

Tuổi này như chuột sa chĩnh gạo, sau tiếng pháo giao thừa là tiếng vỗ tay ăn mừng của bạn cùng gia đình. Dù năm qua bạn không quá bứt phá nhưng cũng may mắn hơn bao người, thân thể vẫn vẹn nguyên, vẫn có tiền ăn Tết thoải mái.

Đầu năm những ai phải đi làm tăng ca Tết cũng nhận được lì xì từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, lương nhân lên gấp mấy lần ngày thường, sự chăm chỉ của bạn chưa bao giờ là thừa, nỗ lực của Tý luôn được trời Đất chứng giám.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h ngày mai, Chủ Nhật (29/1), 3 con giáp "cá chép hóa rồng", danh tiếng lẫy lừng, được quý nhân phát lộc ban vàng

Đúng 0h ngày mai, Chủ Nhật (29/1), 3 con giáp "cá chép hóa rồng", danh tiếng lẫy lừng, được quý nhân phát lộc ban vàng

Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang