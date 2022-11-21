Tử vi ngày (21/11 - 27/11), vận may đổ ập xuống đầu, 3 con giáp tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, Tài Tinh chiếu cố, hốt ‘chĩnh vàng chĩnh bạc’, đổi vận làm đại gia, thành công trong tầm tay

Đây là mẫu người kiên cường khó có ai sánh được. Chính đặc điểm này sẽ giúp họ thành công.

Tuổi Sửu là những người giản dị, gọn gàng. Khi còn trẻ, sự nghiệp và vận may của họ chỉ ở mức trung bình, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, tuổi Sửu thường có ý chí mạnh mẽ, không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống luôn có chính kiến và chủ kiến của riêng mình. Họ sống độc lập, luôn tự mình giải quyết mọi việc, không bao giờ đổ thừa cho người khác.

Tử vi ngày (21/11 - 27/11) ổn định, tài sản của họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Lúc này, tài năng, trí tuệ và nhan sắc của họ dường như mới đạt đến độ chín. Tuổi Sửu sẽ ngày một giàu sang, phú quý.

Tính cách này khiến con giáp này trở nên bản lĩnh, trưởng thành và đáng trân trọng. Người tuổi này trong ấm, ngoài lạnh nên thích giữ kín mọi chuyện ở trong lòng.

Tử vi ngày (21/11 - 27/11), nhiều người muốn làm việc, hợp tác làm ăn với người tuổi Mão, sau thời gian phấn đấu, họ đạt được thành tích tốt, được cất nhắc lên vị trí cao. Mọi thành quả mà con giáp này có được đều do họ làm ra chứ không nhờ cậy đến người khác.

Tử vi ngày (21/11 - 27/11), nhiều người muốn làm việc, hợp tác làm ăn với người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày (21/11 - 27/11), cho dù người đó có khả năng thuyết phục giỏi thế nào cũng không thể khiến người tuổi Thân làm những việc mà họ không muốn.

Bản tính chịu thương chịu khó cộng với tính kiên trì bền bỉ là những yếu tố quan trọng giúp những người tuổi Thân xây dựng được cơ đồ. Được thần tài chiếu cố nên đường tài lộc tương đối vượng phát. Điều này sẽ giúp các bạn có thêm những khoản thu nhập lớn.

Với những người tuổi Thân có ý định thay đổi vị trí công việc, hãy nhanh chóng đề xuất với cấp trên, nhiều khả năng các bạn sẽ được phê chuẩn.

Người tuổi Thân vốn dĩ là những người thông minh, chắc chắn các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt đến với mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm