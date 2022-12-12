Tử vi ngày 19/11 âm lịch, khung từ 12 - 15 giờ, 3 con giáp phát tài cực to, đầu tư trúng lớn, giàu có ú ụ, vận may theo chân

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 09:54

Theo tử vi dự đoán, từ 12 - 15h ngày 19/11 âm lịch, sự xuất hiện của cát tinh mang đến may mắn cho 4 con giáp, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, mọi chi tiêu vượt quá sức chi trả mà bản mệnh lâm vào trạng thái suy sụp, nợ nần khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do Hung tinh chiếu mệnh khiến bạn va vấp vào những chuyện không đâu vào đâu, thở thôi cũng mất tiền, tệ hơn là mất tiền oan hay bị mất tiền do sự bất cẩn nào đó. 

Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc thăng trầm đến tuyệt vọng nhưng may sao con giáp này vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo để hiên ngang bước qua. Cụ thể, khung từ 12-15h ngày 19/11 âm lịch, tuổi Sửu sẽ biến nguy thành nan, tiền về tay như thác đổ, mọi rắc rối được gỡ bỏ nhờ có sự giúp lực của quý nhân. 

Tử vi ngày 19/11 âm lịch, khung từ 12 - 15 giờ, 3 con giáp phát tài cực to, đầu tư trúng lớn, giàu có ú ụ, vận may theo chân - Ảnh 1
Cụ thể, khung từ 12-15h ngày 19/11 âm lịch, tuổi Sửu sẽ biến nguy thành nan, tiền về tay như thác đổ, mọi rắc rối được gỡ bỏ nhờ có sự giúp lực của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn sở hữu tính cách hiếu thắng quá cao, biến điểm mạnh thành điểm yếu cho tiểu nhân cơ hội "đâm sau lưng" khiến bạn lâm vào tình cảnh khốn đốn. Những kế hoạch làm ăn vỡ lở, tung nhiều tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh tiếng của bạn và tập thể. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này do bạn sa vào bẫy mà tình địch đã giăng trước đó, nhẹ dạ mà cả tin lại thêm "ngựa non háu đá" mà đổ bể. 

Vào 12-15h ngày 19/11 âm lịch, Thìn sẽ gặp được "ông có nhân, bà có đức" mà sự chuyện được giải vây, nhanh chóng giúp bạn phục hồi vị thế cũng như thu hồi vốn liếng bỏ ra trước đó. Bởi vậy mà tuổi Thìn có cơ hội làm lại, thể hiện năng lực nhưng vẫn luôn phải nhớ rằng "thương trường là chiến trường" nên chỉ một chút sai sót sẽ kéo theo hệ quả kinh khủng. 

Tử vi ngày 19/11 âm lịch, khung từ 12 - 15 giờ, 3 con giáp phát tài cực to, đầu tư trúng lớn, giàu có ú ụ, vận may theo chân - Ảnh 2
Vào 12-15h ngày 19/11 âm lịch, Thìn sẽ gặp được "ông có nhân, bà có đức" mà sự chuyện được giải vây, nhanh chóng giúp bạn phục hồi vị thế cũng như thu hồi vốn liếng bỏ ra trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu tạm biệt khó khăn, đón chào may mắn từ 12-15h ngày 19/11 âm lịch. Đây là khoảng thời gian Dậu được sống là chính mình, được thực hiện và theo đuổi đam mê. Với những ai kinh doanh online hay kinh doanh trực tiếp đều đón nhận nguồn hàng tốt.

Nguồn khách hàng tiềm năng tự động tìm đến mặt hàng, dịch vụ bên bạn mà tạo ra lãi to. Với những người làm ăn thông thường gặp quý nhân che chở, khó khăn cũng biến thành cơ hội thể hiện năng lực, chứng minh sức mạnh bản thân. 

Tử vi ngày 19/11 âm lịch, khung từ 12 - 15 giờ, 3 con giáp phát tài cực to, đầu tư trúng lớn, giàu có ú ụ, vận may theo chân - Ảnh 3
Tuổi Dậu tạm biệt khó khăn, đón chào may mắn từ 12-15h ngày 19/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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