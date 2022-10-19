Tử vi ngày 19/10: Mây mù vây kín, 3 con giáp công việc nhiều trắc trở, xui xẻo bủa vây, mắc sai lầm về tiền bạc, cẩn thận họa thị phi

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:10

Dự đoán tử vi ngày 19/10 cho biết, những con giáp sau đây công việc nhiều trắc trở, xui xẻo bủa vây, mắc sai lầm về tiền bạc, cẩn thận họa thị phi

Tuổi Thân  

Thiên Quan xuất hiện trong vận trình thứ 4 này của người tuổi Thân. Xem tử vi ngày 19/10/2022, bản mệnh để cho kẻ tiểu nhân tung lời đồn đại sai sự thật, khiến cho công việc bị ảnh hưởng nhiều. Con giáp này khó lòng có thể đạt được những điều mong muốn khi mà công việc gặp nhiều cản trở, không ngừng bị tiểu nhân quấy phá. Công sức bạn bỏ ra có thể bị phủ nhận tất cả.

 

Người tuổi Thân gặp phải Kiếp Tài, dễ mất tiền mất của. Con giáp này cần phải đề cao tính cảnh giác, chớ cả tin quá mức mà rước họa vào thân. Chớ nên để những lời ngon ngọt thuyết phục mình mà thiếu đi sự suy xét kĩ càng, không kiểm tra cẩn thận trước khi đổ tiền vào đầu tư, kinh doanh.

 

Tử vi ngày 19/10: Mây mù vây kín, 3 con giáp công việc nhiều trắc trở, xui xẻo bủa vây, mắc sai lầm về tiền bạc, cẩn thận họa thị phi - Ảnh 1
Thiên Quan xuất hiện trong vận trình thứ 4 này của người tuổi Thân. Xem tử vi ngày 19/10/2022, bản mệnh để cho kẻ tiểu nhân tung lời đồn đại sai sự thật, khiến cho công việc bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu có vận trình kém may mắn, có thể là công việc gặp trở ngại, làm ăn thất thoát hoặc bị mất việc. Công việc nảy sinh rắc rối, nhiều sự cố bất ngờ kéo tới khiến bản mệnh trở tay không kịp, cần phải nhờ tới sự trợ giúp của người khác. Có thể Dậu là người thông minh nhưng tính hiếu thắng và thiếu nguyên tắc, trách nhiệm của bản mệnh rất dễ dấn đến những quyết định sai lầm.

 

Thứ tư này tuổi Dậu tương xung với địa chi ngày nên dễ gặp sai sót trong vấn đề tài chính do tính chủ quan của mình. Ngoài ra con giáp này không nên xen vào chuyện của người khác bởi đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí tổn thất tiền bạc.

 

Tử vi ngày 19/10: Mây mù vây kín, 3 con giáp công việc nhiều trắc trở, xui xẻo bủa vây, mắc sai lầm về tiền bạc, cẩn thận họa thị phi - Ảnh 2
Hôm nay tuổi Dậu có vận trình kém may mắn, có thể là công việc gặp trở ngại, làm ăn thất thoát hoặc bị mất việc. Công việc nảy sinh rắc rối, nhiều sự cố bất ngờ kéo tới khiến bản mệnh trở tay không kịp, cần phải nhờ tới sự trợ giúp của người khác. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 19/10/2022 hôm nay, tuổi Tỵ bị hung tinh án ngữ vận trình nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo dẫn đến thất thoát tiền bạc, tài sản. Do đó con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau, có thể tham khảo ý kiến của người khác để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bản mệnh thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ phát triển. Trong khi đó, tài chính lại có dấu hiệu thất thoát khó kiểm soát. Nếu bản mệnh không cố gắng rèn cho mình thói quen suy nghĩ cẩn thận, tính toán trước khi chi tiêu thì rất có thể tiền của sẽ không cánh mà bay.

Tử vi ngày 19/10: Mây mù vây kín, 3 con giáp công việc nhiều trắc trở, xui xẻo bủa vây, mắc sai lầm về tiền bạc, cẩn thận họa thị phi - Ảnh 3
Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bản mệnh thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ phát triển. Trong khi đó, tài chính lại có dấu hiệu thất thoát khó kiểm soát. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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