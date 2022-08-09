Tử vi ngày 11/8/2022: 3 con giáp được ẤN TINH CHE CHỞ, lộc lá ào ào, may mắn ngập tràn, giàu sang phú quý, quơ tay cũng có tiền, tiêu xài thả ga

3 con giáp sau sẽ gặp vô số điều may mắn, đường tình duyên đỏ thắm như son.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 11/8/2022, người cầm tinh con Hổ mang lâm Quan Đới vận nên rất khả quan. Nó góp phần mang đến cho người tuổi Dần vận khí may mắn, thịnh vượng. Trong thời gian này, bạn sẽ liên tiếp đón nhận những tin tức vui, những điều cát lợi, phú quý.

Hứa hẹn sẽ có nhiều điều may mắn sẽ đến với con giáp tuổi Dần. Quý nhân đến nhà, con giáp đang có dự định phát triển kinh doanh hay phát triển nghề tay trái nên tận dụng thời điểm này để “phất cờ” và phát triển đường sự nghiệp, tăng trưởng tài vận, giúp tiền đẻ ra tiền.

Tử vi ngày 11/8/2022, người cầm tinh con Hổ mang lâm Quan Đới vận nên rất khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 11/8/2022, tuổi Tý là con giáp may mắn nhất bởi mệnh này tạo Trường Sinh vận, báo hiệu điềm thuận lợi. Dự báo rằng tuổi Tý có sức sáng tạo vô biên trong công việc. Cụ thể, con giáp may mắn sẽ liên tiếp đón nhận những tin tức vui, những điều cát lợi, phú quý.

Đặc biệt, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có những thành công nho nhỏ giúp họ có một nguồn lợi cho vận tiền bạc. Chưa biết chừng con giáp còn có thể được thăng chức, tăng lương trong những tháng tới đây. Trong tình duyên bạn cũng gặp khá nhiều suôn sẻ nếu đi xem mắt một ai đó vào thời điểm này.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 11/8/2022, người tuổi Dậu bước vào giai đoạn phong tình, đầy cảm xúc. Tuy nhiên, tính cách của con giáp sẽ hơi thất thường, sáng nắng chiều mưa. Biểu hiện dễ thấy nhất là nữ giới. Họ ưa lời mật ngọt, thích trang điểm và luôn muốn gặp gỡ mọi người. Họ là những người có tính tình phóng khoáng, dễ kết bạn nên đường tình cảm khá cởi mở.

Tuy nhiên, trong cư xử bạn không nên tỏ ra quá suồng sã. Những người không biết có thể hiểu lầm bạn. Đặc biệt, trong thời gian này là lúc vượng khí của bạn lên cao nhất, tiền tài ào dạt đếm không xuể. Nếu làm việc công sở, bạn sẽ nhận vô số lời khen từ sếp. Nếu con giáp lao động chân tay thì sẽ được xem xét tăng lương.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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