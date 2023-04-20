Tử vi mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, sách trời gọi tên 3 con giáp giàu sang, phủ phê tiền bạc, nằm mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 08:15

Dự đoán mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch hoan hỷ với nhiều hy vọng, mọi người đều đang nỗ lực và cố gắng hết mình để mong chờ những điều tốt đẹp nhất.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách siêng năng, cần mẫn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Thân thường sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên họ luôn khao khát một cuộc sống sung túc. Tử vi học có nói, mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ.

Cụ thể, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân xây dựng cơ ngơi, tìm kiếm cơ hội đổi vận đổi đời. Những chú Khỉ sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống tinh thần thoải mái, thăng hoa. Đối với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán, những tháng cuối năm tới đây sẽ gặp được nhiều hỷ sự, tình tiền có nhiều khởi sắc, có người còn may mắn có khả năng đổi đời.

Tử vi mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, sách trời gọi tên 3 con giáp giàu sang, phủ phê tiền bạc, nằm mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được thành công trong cuộc sống, nhưng đôi khi vận may chưa mỉm cười khiến họ phải lao đao nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của bản thân mà họ đã vượt qua một cách ngoạn mục. Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, cuộc sống tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, vận may càng thăng cấp mạnh mẽ. Tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của cải thiện đáng kể.

Những khó khăn trước kia tưởng chừng như khó giải quyết nhưng cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi thuận lợi. Những ngày sắp tới, họ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, ngoài ra còn tìm được cơ hội đổi đời và cuối năm, những năm tháng sau không lo cơm áo gạo tiền.

Tử vi mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, sách trời gọi tên 3 con giáp giàu sang, phủ phê tiền bạc, nằm mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

So với những con giáp khác, tuổi Sửu may mắn hơn vì luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu, vì vậy đa số tuổi Sửu đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Đôi khi, có lúc khó khăn cũng ập đến nhưng vẫn may mắn vượt qua nhờ phúc lành trời ban. Nhìn chung, mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều biến động tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng đã đến lúc khổ tận cam lai, mọi khó khăn sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, càng làm việc càng sinh lời và tìm được niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống. Tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi thứ bao gồm tình tiền đều viên mãn đủ đầy. 

Tử vi mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, sách trời gọi tên 3 con giáp giàu sang, phủ phê tiền bạc, nằm mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

Đúng 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

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