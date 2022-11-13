Tử vi may mắn tuần mới (14-20/11): 'Nước chảy chỗ trũng', top 3 con giáp mở cửa đón tin vui, tài lộc đạt đỉnh, thuận buồm xuôi gió

Trong thời điểm này, con giáp nên tăng cường giao lưu, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Càng khéo léo, các mối quan hệ này càng hỗ trợ tuổi Mùi cả về vật chất lẫn cơ hội nghề nghiệp. Con giáp làm đâu thắng đấy, tiền đổ về túi không xuể.

Theo dự đoán cho 12 con giáp trong tuần mới (14-20/11), tuổi Dần có hỏa Tinh đến cung Phúc Đức, mang lại sự năng động, vui vẻ, may mắn. Từ đây, tài lộc của con giáp thăng hoa, chỉ cần chăm chỉ và bền bỉ, thần may mắn sẽ giúp mọi việc đều thành công dễ dàng.

Nhiều người tuổi Thân được dự báo là có số giàu sang, trong tay nắm quyền lực. Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục. Tuổi Thân có sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định nên nắm chắc thành công trong tay.

Với người làm công ăn lương, đầu tuần, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân. Với người làm đầu tư, kinh doanh, phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bản mệnh nhận khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó. Hãy tiếp tục có hướng đầu tư thông minh để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, bước sang tuần mới tới đây (14-20/11), con giáp này có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thân thể hiện năng lực của mình. Con giáp này có thể dẫn đầu xu hướng, đưa ra những ý tưởng táo bạo và được cấp trên, đồng nghiệp hưởng ứng.

Công việc trong tuần mới này của tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Thân có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền trong thời gian này. Tuổi Thân cũng có thể dành một phần tiền kiếm được để chi tiêu cho bản thân, chăm sóc cho gia đình mà không phải lo lắng nhiều.

Tuổi Sửu

Tuần mới này (14-20/11) là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Sửu. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn đã bước qua quá khứ và tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người khác giới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!