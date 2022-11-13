Đúng 0h đêm nay (14/11/2022), bước sang tuần mới: Các vì sao tốt lành sẽ quan tâm đến 3 con giáp, vận khí tăng cao, tài lộc vượng phát, cuộc sống tươi đẹp đã đến!

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 08:06

Tử vi dự báo, bước sang ngày thứ 2 đầu tuần này (14/11/2022): 3 con giáp có vận trình hanh thông khởi sắc, tiền tài viên mãn như mơ.

Tuổi Sửu

Bước sang ngày thứ Hai đầu tuần (14/11), tuổi Sửu may mắn có sao Tử Vi chiếu mệnh nên vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao.

Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, đây cũng là lúc thích hợp để bắt đầu một trải nghiệm mới, thử thách bản thân với những điều mới mẻ thú vị hơn, thoát ra khỏi vùng an toàn và tiến tới những cái đích cao hơn.

Đúng 0h đêm nay (14/11/2022), bước sang tuần mới: Các vì sao tốt lành sẽ quan tâm đến 3 con giáp, vận khí tăng cao, tài lộc vượng phát, cuộc sống tươi đẹp đã đến! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn ngày thứu Hai đầu tuần này hãy cứ tự tin vào năng lực của mình bởi không ai giỏi ngay từ đầu, tất cả đều cần quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Cuối tuần được coi là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn trong ngày thứ Hai này (14/11) nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay trong ngày đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để bắt tay vào công việc, gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo.

Đúng 0h đêm nay (14/11/2022), bước sang tuần mới: Các vì sao tốt lành sẽ quan tâm đến 3 con giáp, vận khí tăng cao, tài lộc vượng phát, cuộc sống tươi đẹp đã đến! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu nắm chắc cơ hội, bạn có thể thu được món hời kha khá, đồng thời để ra được một khoản ngân sách để mua sắm theo ý muốn. 

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương hơn.

Tuổi Hợi

Hợi là người tinh tế trong trái tim, rất tình cảm, bao dung hơn, thấu hiểu người khác, niềm nở và hiếu khách, chân thành và rộng lượng, thường làm việc âm thầm, tính cách tốt, vui vẻ và hoạt bát.

Được Cát Tinh chiếu mệnh ngay trong ngày thứ Hai đầu tuần này (14/11) nên những người tuổi Hợi gặp nhiều điều may mắn. Có quý nhân giúp sức nên mọi việc với con giáp này đều tiến triển suôn sẻ. Công việc trong ngày đầu tuần của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường.

Đúng 0h đêm nay (14/11/2022), bước sang tuần mới: Các vì sao tốt lành sẽ quan tâm đến 3 con giáp, vận khí tăng cao, tài lộc vượng phát, cuộc sống tươi đẹp đã đến! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn và theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Cát tinh Thái Âm cũng hỗ trợ rất nhiều cho đường tình duyên của những chú Heo. Người độc thân dễ tìm được nhân duyên dành riêng cho mình. Có nhiều cơ hội để bản mệnh tiếp xúc với người khác phái, sự chủ động sẽ giúp bạn ghi điểm với đối phương, khả năng thành công lớn hơn nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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