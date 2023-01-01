Tử vi may mắn 10 ngày đầu năm mới: 3 tuổi được Phật Tổ nâng đỡ, mọi việc êm xuôi trôi chảy, tiền tài phất lên như diều gặp gió

Những ngày đầu tiên của năm mới 2023, những con giáp này được ơn trên nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, tiền vào như nước.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến với tính cách chân thành, nhân hậu, chính trực, có sao nói vậy. Trong công việc, họ giàu nhiệt huyết, thông minh, lanh lợi nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet Bước sang năm mới, con giáp này làm kinh doanh buôn bán rất vượng. Họ giúp cửa hàng, công ty của mình đang làm việc bán được nhiều hàng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Những người làm kinh doanh cũng được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên. Không những thế, con giáp này còn có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh hứa hẹn sinh lời. Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc. Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ sẽ làm ăn phát đạt trong những ngày đầu năm 2023, hạnh phúc nối tiếp nhau, không thiếu những điều bất ngờ và chúc phúc. Những ngày sắp tới đây, công việc của Ngọ cực kỳ suôn sẻ, được quý nhân chỉ dẫn, những điều tốt đẹp để thăng quan tiến chức cũng sẽ đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực, vận may luôn ở bên, hy vọng ước mơ sẽ thành hiện thực. Một lời khuyên cho Ngọ là đừng khép mình, hãy chủ động liên lạc với bạn cũ, cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân, giúp gặp được quý nhân càng sớm càng tốt. Quý nhân phù hộ độ trì, mọi việc suôn sẻ, không gặp rắc rối gì, cuộc sống vô cùng suôn sẻ. Tuổi Dậu Người tuổi Dậu có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình, trong những ngày đầu năm mới, họ có thể gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, có thể làm cho sự nghiệp phát đạt, cũng có thể nhận được nguồn tài lộc dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ, hãy chăm lo tốt nhé! Ảnh minh họa: Internet Vận trình năm mới hanh thông, tài lộc tiếp tục lên cao, ngày càng hanh thông. Các mối quan hệ cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận, sức hấp dẫn của những người độc thân sẽ tăng lên, và họ được cho là sẽ tìm được những mối quan hệ tích cực. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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