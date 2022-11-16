Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/11): "vận đen cuốn gói ra đi", Nhật Nguyệt báo hỷ, 3 con giáp bứt phá thành công, công việc thuận buồm đón gió lớn, tha hồ thu vén của cải Trời cho, vàng bạc phủ đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 02:58

Cùng xem tử vi hôm nay để biết vận mệnh các con giáp sau sẽ như thế nào nhé!

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Trong cuộc sống, họ thể hiện được sự linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Người tuổi này ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vượt lên nghịch cảnh.

Trong hôm nay (16/11), người tuổi Mão mở cửa đón Thần Tài, vận xui qua mau, vận may gõ cửa. Con giáp này làm đâu gặt đấy, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Người tuổi Mão làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Người tuổi Mão làm về dịch vụ cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác. Nếu đang có ý định chuyển việc, họ được giới thiệu vào làm ở một công việc với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Người tuổi Mão nỗ lực hết mình nên sớm nhận được quả ngọt, tiền bạc về đầy túi. Ngoài ra, người tuổi Mão nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được người xứng đôi, vừa lứa với mình. Đây cũng là điều tạo động lực để họ phấn đấu và thành công trong sự nghiệp của mình.

Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/11): 'vận đen cuốn gói ra đi', Nhật Nguyệt báo hỷ, 3 con giáp bứt phá thành công, công việc thuận buồm đón gió lớn, tha hồ thu vén của cải Trời cho, vàng bạc phủ đầy nhà - Ảnh 1
Trong hôm nay (16/11), người tuổi Mão mở cửa đón Thần Tài, vận xui qua mau, vận may gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Hợi

Hôm nay (16/11), người tuổi Hợi gặp nhiều điều may trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh. Nhờ tài vận dồi dào, thu nhập của họ từng bước tăng lên. Người tuổi này nếu làm trồng trọt, chăn nuôi thì được mùa, được giá. Từ hôm nay, người tuổi Hợi được trời ban tài lộc, bất kể nam hay nữ đều có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này gặp vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ. Người làm công ăn lương dễ được cất nhắc, nhận cơ hội mới.

Nhờ có quý nhân và các mối quan hệ hữu hảo, con giáp này chốt được nhiều đơn hàng, tài vận tăng lên nhanh chóng. Nhờ buôn bán bằng cái tâm lẫn cái tài, người tuổi này thu hái bộn tiền, mọi dự định đều trở thành hiện thực.

Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/11): 'vận đen cuốn gói ra đi', Nhật Nguyệt báo hỷ, 3 con giáp bứt phá thành công, công việc thuận buồm đón gió lớn, tha hồ thu vén của cải Trời cho, vàng bạc phủ đầy nhà - Ảnh 2
Hôm nay (16/11), người tuổi Hợi gặp nhiều điều may trong công việc cũng như cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính cách chân thật, thẳng thắn, sống chân thành, biết trước biết sau. Chính bởi vậy, họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Trong công việc, họ thể hiện được sự tỉ mỉ, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết. Người tuổi Tuất thích giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Họ cũng biết cách duy trì các mối quan hệ giữa người với người. 

Trong hôm nay (16/11), người tuổi này gặp được quý nhân phù trợ nên công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Quý nhân này có thể là họ hàng, người quen của họ. Con giáp này có nhiều bạn bè, thường gặp được quý nhân nên mọi công việc đều thuận lợi, như ý. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, trong thời gian tới, họ còn có thêm những cơ hội để tiếp tục đầu tư, mở rộng phạm vi kinh doanh của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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