Tử vi hôm nay, thứ Bảy (7/1): Chính Tài, Thái Âm toạ mệnh, 3 con giáp tiền bạc đầy ví, thích nhà có nhà, muốn xe có xe, đổi đời trong một nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 05:36

Cùng xem tử vi hôm nay của các con giáp sau đây nhé!

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trong hôm nay (7/1) sẽ phát triển thuận lợi. Công việc cuối năm đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Đối với phần thưởng Tết, tuổi Sửu không nên vội sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (7/1): Chính Tài, Thái Âm toạ mệnh, 3 con giáp tiền bạc đầy ví, thích nhà có nhà, muốn xe có xe, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Sửu trong hôm nay (7/1) sẽ phát triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có vận may tốt hơn trong hôm nay (7/1). Thu nhập tài chính của bạn sẽ tăng lên và tình cảm của bạn cũng được cải thiện.

Bạn sẽ có tâm trạng vui vẻ trong hôm nay và bạn nên thường xuyên cùng bạn bè đi mua sắm hoặc đi chơi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi người thân hỏi vay tiền hoặc nhờ bạn đứng ra bảo lãnh trong tháng này, bạn phải khéo léo từ chối, nếu không sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (7/1): Chính Tài, Thái Âm toạ mệnh, 3 con giáp tiền bạc đầy ví, thích nhà có nhà, muốn xe có xe, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh 2
Bạn sẽ có tâm trạng vui vẻ trong hôm nay và bạn nên thường xuyên cùng bạn bè đi mua sắm hoặc đi chơi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được cả Ấn Quan che chở, tuổi Tuất có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công việc hiện tại. Có nhiều cơ hội đến với bạn trong hôm nay (7/1), bạn có thể căn cứ vào năng lực để đưa ra lựa chọn cho phù hợp.

Tuy nhiên bạn không nên đứng núi này trông núi nọ kẻo bỏ lỡ thời cơ quý giá, cuối cùng xôi hỏng bỏng không.

Công việc hiện tại của bạn đang có dấu hiệu rất tốt, vận tài chính nhờ đó cũng tăng lên. Tiền bạc rủng rỉnh nên con giáp này có thể thoải mái chi tiêu. Hơn thế nữa, các hợp đồng được kí kết mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận. Đối với ai kinh doanh thì khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể.

Chuyện tình cảm cũng có khởi sắc tốt đẹp. Những người yêu nhau có khoảng thời gian hạnh phúc, bản mệnh và người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà cả hai đang gặp phải, cùng chia sẻ và giúp nhau vượt qua sóng gió. Người độc thân vẫn muốn tận hưởng quãng thời gian tự do hiện tại nên chưa có sự thay đổi nào.

Chẳng những vậy, sức khỏe của bạn cũng đang được cải thiện rất tốt. Tuổi Tuất rất coi trọng việc rèn luyện bản thân đều đặn và giờ bạn có thể hưởng lợi từ thói quen tốt này. Không khó để bạn nhận thấy sự thay đổi tích cực về sức khỏe của mình. Hãy kết hợp thêm chế độ ăn uống lành mạnh giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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