Tử vi hôm nay (20/9), 'khổ mấy cũng qua', những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên kiếm tiền vô kể, sự nghiệp thăng tiến, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 07:25

Hôm nay (20/9), con giáp nào được Thần Tài chiếu cố, đưa tới vô vàn những may mắn về tài lộc? Dưới đây là tổng hợp 5 con giáp nguồn thu tăng vọt, rước tài lộc “ùn ùn” tới cửa. Hãy xem con giáp của bạn có may mắn nằm trong danh sách này không nhé?

Tuổi Thân

Ưu điểm nổi trội của người tuổi Thân chính là sự thông minh, linh hoạt và vô cùng nhạy bén. Con giáp này rất biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần Thần Tài, Thần May mắn phất tín hiệu là ngay lập tức người tuổi Thân sẽ chộp lấy và biến chúng thành thành công, tiền bạc. Sự mạnh mẽ, quyết đoán cũng giúp cho con giáp này thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, có ích cho công cuộc làm giàu.

Tử vi hôm nay (20/9), 'khổ mấy cũng qua', những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên kiếm tiền vô kể, sự nghiệp thăng tiến, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 1
Người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng, xoay chuyển vận mệnh một cách ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, không phải thời điểm lý tưởng để phát huy thì vào hôm nay, người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng, xoay chuyển vận mệnh một cách ngoạn mục. Bản mệnh sẽ đón quý nhân tới từ phương xa.

Người này không chỉ mang theo cơ may về công việc mà còn đem đến vận đào hoa cho người tuổi Thân, giúp họ song hỷ lâm môn. Giai đoạn này trở đi, chỉ cần duy trì sự bình tĩnh, mạnh dạn là người tuổi Thân có thể đạt đỉnh vinh quang, có được cuộc sống giàu sang, tình duyên lẫn tiền bạc đều mỹ mãn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đa phần trí tuệ thông minh, thêm vào đó tử vi dự báo hôm nay được thiên thời - địa lợi - nhân hòa nên mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc buôn bán, kinh doanh.

Tử vi hôm nay (20/9), 'khổ mấy cũng qua', những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên kiếm tiền vô kể, sự nghiệp thăng tiến, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 2
 Họ sẽ dần khẳng định được vị thế, thể hiện được đúng năng lực nên dễ được cấp trên đánh giá cao. Rất có thể họ sẽ được tăng lương hoặc nhận được những khoản tiền thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hôm nay, người tuổi này xác định được hướng đi tốt đẹp, đồng thời gặp được quý nhân giúp đỡ nên đạt được thành tựu về địa vị và kiếm được “bộn” tiền.

Con giáp tuổi Tuất vào hôm nay, làm việc xa nhà càng có cơ hội thành công và gặt hái nhiều triển vọng trong sự nghiệp. Họ sẽ dần khẳng định được vị thế, thể hiện được đúng năng lực nên dễ được cấp trên đánh giá cao. Rất có thể họ sẽ được tăng lương hoặc nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ ngoài dự đoán cho những cống hiến miệt mài, bền bỉ.

Tuổi Dần

Hôm nay, người tuổi Dần thuận lợi hơn về tài sản bên ngoài như hoa hồng hay làm thêm. Việc đầu tư, hợp tác có nhiều triển vọng. Ảnh hưởng duy nhất là sao quan phù gây tổn thất về tài lộc. Bổng lộc đôi khi không đi đôi với chức vụ và quyền hạn, làm người tuổi Dần cũng thấy thối chí hoặc gặp vụ đầu tư thất bại, dang dở giữa chừng cũng làm bạn chán nản.

Tử vi hôm nay (20/9), 'khổ mấy cũng qua', những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên kiếm tiền vô kể, sự nghiệp thăng tiến, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 3
Nếu bạn làm cơ quan nhà nước những khoản đầu tư bên ngoài như nhà đất, chứng khoán hoặc hoa hồng trong năm nay sẽ khấm khá hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ rằng, bạn chỉ thuận lợi hơn với tài sản bên ngoài nên người làm kinh doanh dễ thuận lợi hơn nhân viên hành chính. Nếu bạn làm cơ quan nhà nước những khoản đầu tư bên ngoài như nhà đất, chứng khoán hoặc hoa hồng trong năm nay sẽ khấm khá hơn.

Người tuổi Dần có Nhị Hợp quý nhân và Kim Quỹ cát tinh nhập cung, vận trình tươi sáng, nhiều điều may mắn đến bên mình. Tuy nhiên, bản mệnh nên đề phòng tiểu nhân cùng những chuyện khẩu thiệt thị phi, ngoài những vấn đề về danh lợi thì hung tinh này còn gây hại cho sức khỏe của tuổi Dần nữa. Đồng thời, con giáp này còn phải đối mặt với sự quấy phá của Quan Phù, nên chú ý tuân thủ theo pháp luật, an phận làm người, tự nhiên tự tại, vô lo vô nghĩ.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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