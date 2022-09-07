Tử vi hôm nay (12/8 âm lịch): Tài vận hội tụ bằng cả tháng cộng lại, 3 con giáp chẳng có gì ngoài điều kiện, thu tiền hái bạc bội thu

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 08:12

Cát thần mang tới cho 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, kinh doanh phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rủng rỉnh tiền tiêu trong ngày 12/8 âm lịch.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, trong ngày 12/8 âm lịch là thời điểm báo hiệu việc kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Con giáp này làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt, phất lên nhanh chóng, dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ.

Tuổi Tý hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực để không lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay. Con giáp này sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi nếu không muốn đánh mất tài lộc, vất vả một chút nhưng chắc chắn kết quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tử vi hôm nay (12/8 âm lịch): Tài vận hội tụ bằng cả tháng cộng lại, 3 con giáp chẳng có gì ngoài điều kiện, thu tiền hái bạc bội thu - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, trong ngày 12/8 âm lịch là thời điểm báo hiệu việc kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi của 12 con giáp, sang ngày 12/8 âm lịch dự báo, tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc khi có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Thời gian này dù công việc có phát sinh bất kỳ vấn đề, bản mệnh cũng có thể xử lý rất linh hoạt và hiệu quả.

Cục diện tam hợp rất có lợi cho các mối quan hệ của tuổi Sửu. Đặc biệt là người độc thân hãy bật đèn xanh cho đối tượng mà con giáp này đang để ý vì cơ hội thành công rất cao. Chưa kể, quý nhân sẽ trao cho con giáp này cơ hội để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Tử vi hôm nay (12/8 âm lịch): Tài vận hội tụ bằng cả tháng cộng lại, 3 con giáp chẳng có gì ngoài điều kiện, thu tiền hái bạc bội thu - Ảnh 2
Theo tử vi của 12 con giáp, sang ngày 12/8 âm lịch dự báo, tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc khi có cơ hội để thể hiện năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, đúng ngày 12/8 âm lịch là thời gian người tuổi Dần được Tài tinh soi đường chỉ lối giúp tài lộc đổ về ùn ùn. Bản mệnh có thể kiếm một khoản kha khá nhờ sự chăm chỉ và chịu khó. Hơn nữa, tuổi Dần còn rất khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm nên tiền bạc dư dả.

Nhân thời gian này, tài lộc tích tụ trong tay, rất thích hợp để Dần tiết kiệm và đầu tư sinh lời, để tiền bạc được sinh sôi. Về mặt tình cảm, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong thời gian này.

Tử vi hôm nay (12/8 âm lịch): Tài vận hội tụ bằng cả tháng cộng lại, 3 con giáp chẳng có gì ngoài điều kiện, thu tiền hái bạc bội thu - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, đúng ngày 12/8 âm lịch là thời gian người tuổi Dần được Tài tinh soi đường chỉ lối giúp tài lộc đổ về ùn ùn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài bám riết trong 8 ngày tới (30/8 - 6/9), 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Thần Tài bám riết trong 8 ngày tới (30/8 - 6/9), 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Thời gian 8 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/8 âm lịch tử vi tháng 8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng