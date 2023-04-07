Tử vi dự đoán vào 4 ngày 8, 9, 10 và 11/4: Cát tinh đuổi vận đen, thần tài đón điều may, 3 con giáp phát lộc sung túc, phúc khí vô biên, tiền về chật túi

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 19:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán có 3 con giáp vận trình tài lộc cực may mắn, may mắn tiền tài ngập két trong thời gian này.

 

Tuổi Thìn

Đây là thời điểm cực tốt với những người tuổi Thìn, cuộc sống của họ sẽ tràn đầy niềm vui. Tài lộc của họ gia tăng không ngừng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản, bên cạnh nguồn thu chính cũng dồi dào không kém.

Với những người tuổi Thìn thích an phận, mức lương vẫn rất ổn định, không lo suy giảm, chi tiêu thoải mái. Nếu năng động, bạn có thể nhận thêm một vài công việc tay trái để cải thiện cuộc sống của mình.

Tử vi dự đoán vào 4 ngày 8, 9, 10 và 11/4: Cát tinh đuổi vận đen, thần tài đón điều may, 3 con giáp phát lộc sung túc, phúc khí vô biên, tiền về chật túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, nếu tuổi Thìn dám bứt phá lên làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ.

Tình duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau, cuộc sống tròn vẹn khiến ai nấy đều ghen tị.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong thời gian này. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Tử vi dự đoán vào 4 ngày 8, 9, 10 và 11/4: Cát tinh đuổi vận đen, thần tài đón điều may, 3 con giáp phát lộc sung túc, phúc khí vô biên, tiền về chật túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ.

Tuổi Sửu

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sở hữu cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Họ sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, già dặn từ khi còn rất trẻ.

Con giáp này đa phần đều mạnh mẽ và kiên định. Họ có hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Trong công việc, con giáp này cần cù, chịu khó, đã quyết làm là làm đến cùng.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn. Những kế hoạch của họ thường bị tạm hoãn hoặc gặp trục trặc. Tuy vậy, trong thời gian này, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Những dự định của họ đến giờ sẽ trở thành hiện thực.

Tử vi dự đoán vào 4 ngày 8, 9, 10 và 11/4: Cát tinh đuổi vận đen, thần tài đón điều may, 3 con giáp phát lộc sung túc, phúc khí vô biên, tiền về chật túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ nhận được những khoản hoa hồng. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những công việc, dự án mình được phân công. Người tuổi này đầu tư mát tay, dễ sinh lời lớn. Những người kinh doanh ở lĩnh vực thủy lợi, cơ khí, dịch vụ sẽ được hoàn vốn, bắt đầu có lãi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Vận thế của 3 con giáp từ buổi chiều ngày 8/4 xoay chuyển: Xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp

Vận thế của 3 con giáp từ buổi chiều ngày 8/4 xoay chuyển: Xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp

Dù đang khó khăn cỡ nào nhưng từ khung giờ này, những con giáp sau sẽ làm ăn phất lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó.

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