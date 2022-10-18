Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), 3 con giáp “sa chĩnh vàng” liên tục đón tin vui về tài chính, cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh , sự nghiệp có tiềm năng phát triển lớn

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 17:48

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), 3 con giáp “sa chĩnh vàng”, liên tục đón tin vui về mọi mặt, đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy túi.

Tuổi Tị

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), 3 con giáp “sa chĩnh vàng” liên tục đón tin vui về tài chính, cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh , sự nghiệp có tiềm năng phát triển lớn - Ảnh 1

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10) cho biết Thiên Tài nhập cục, người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bản mệnh biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu mình muốn. Kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng là kiếm được tiền, tăng cao nguồn thu nhập của bản thân.

Bạn có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mà mình đang tìm hiểu. Biết tranh thủ cơ hội và lợi thế đang sẵn có, lại thêm bản lĩnh và nhân duyên của mình, bạn sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa đấy.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), 3 con giáp “sa chĩnh vàng” liên tục đón tin vui về tài chính, cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh , sự nghiệp có tiềm năng phát triển lớn - Ảnh 2

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), người tuổi Mùi phải chật vật với rất nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, đây chỉ là một chút thử thách đệm đường cho chuỗi thành công đang chờ con giáp này. Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài chính, tình cảm.

Công việc vốn đang rất bế tắc, nhờ có quý nhân xuất hiện mà trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió. Khủng hoảng tài chính của tuổi Mùi trong suốt những tháng đầu năm vừa qua cũng được giải quyết dứt điểm nhờ quý nhân, Thần Thài cùng lúc bảo hộ độ trì.

Lộ trình tài vận của Mùi trong 4 ngày này không những tăng mạnh mà còn thay đổi cả cục diện kinh tế của bản thân. Các khoản thu nhập nếu không gấp đôi thì cũng tăng  cấp số nhân.

Tình cảm đôi lứa trong thời gian này có tín hiệu khởi sắc rực rỡ. Đặc biệt là với con giáp độc thân sẽ nhận được lời tỏ tình hoặc có đối tượng khác giới theo đuổi. Cuộc sống của người tuổi Mùi trong thời điểm này có thể nói là ngập tràn màu sắc, viên mãn vô cùng.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), 3 con giáp “sa chĩnh vàng” liên tục đón tin vui về tài chính, cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh , sự nghiệp có tiềm năng phát triển lớn - Ảnh 3

Tuổi Dậu trời sinh đã là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ và luôn khao khát cuộc sống giàu có, vì thế họ sẽ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được những điều mình mong muốn. Tuổi Dậu cũng là những người khéo léo và biết đối nhân xử thế. 

Sinh thời, những người tuổi Dậu thường không sinh ra trong những gia đình sung túc nhưng có khả năng tự tạo ra sự giàu có cho bản thân. Cuộc sống, tuổi Dậu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), người tuổi Dậu được thần Tài chiếu cố hết mực. Theo đó, trong thời gian này người tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, đây là người giúp bạn làm giàu, gây dựng sự nghiệp. Dự kiến, 2 tháng cuối năm nay, tuổi Dậu không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng 3 con giáp trong 8 ngày tới đây được dự đoán có con đường tài lộc đang dần rộng mở ra trước mắt, vận may tăng vọt, tiến gần hơn đến đỉnh cao sự nghiệp

Chúc mừng 3 con giáp trong 8 ngày tới đây được dự đoán có con đường tài lộc đang dần rộng mở ra trước mắt, vận may tăng vọt, tiến gần hơn đến đỉnh cao sự nghiệp

Tử vi dự đoán, trong 8 ngày tới đây (19/10 - 26/10), có 3 con giáp tình hình tài chính nhiều chuyển biến tích cực, công việc được đà phát triển mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 28 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 28 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 25 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn