Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), 3 con giáp “sa chĩnh vàng” liên tục đón tin vui về tài chính, cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh , sự nghiệp có tiềm năng phát triển lớn

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10) cho biết Thiên Tài nhập cục, người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bản mệnh biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu mình muốn. Kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng là kiếm được tiền, tăng cao nguồn thu nhập của bản thân.

Bạn có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mà mình đang tìm hiểu. Biết tranh thủ cơ hội và lợi thế đang sẵn có, lại thêm bản lĩnh và nhân duyên của mình, bạn sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa đấy.

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), người tuổi Mùi phải chật vật với rất nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, đây chỉ là một chút thử thách đệm đường cho chuỗi thành công đang chờ con giáp này. Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài chính, tình cảm.

Công việc vốn đang rất bế tắc, nhờ có quý nhân xuất hiện mà trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió. Khủng hoảng tài chính của tuổi Mùi trong suốt những tháng đầu năm vừa qua cũng được giải quyết dứt điểm nhờ quý nhân, Thần Thài cùng lúc bảo hộ độ trì.

Lộ trình tài vận của Mùi trong 4 ngày này không những tăng mạnh mà còn thay đổi cả cục diện kinh tế của bản thân. Các khoản thu nhập nếu không gấp đôi thì cũng tăng cấp số nhân.

Tình cảm đôi lứa trong thời gian này có tín hiệu khởi sắc rực rỡ. Đặc biệt là với con giáp độc thân sẽ nhận được lời tỏ tình hoặc có đối tượng khác giới theo đuổi. Cuộc sống của người tuổi Mùi trong thời điểm này có thể nói là ngập tràn màu sắc, viên mãn vô cùng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh đã là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ và luôn khao khát cuộc sống giàu có, vì thế họ sẽ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được những điều mình mong muốn. Tuổi Dậu cũng là những người khéo léo và biết đối nhân xử thế.

Sinh thời, những người tuổi Dậu thường không sinh ra trong những gia đình sung túc nhưng có khả năng tự tạo ra sự giàu có cho bản thân. Cuộc sống, tuổi Dậu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Tử vi dự đoán, chỉ trong vòng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), người tuổi Dậu được thần Tài chiếu cố hết mực. Theo đó, trong thời gian này người tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, đây là người giúp bạn làm giàu, gây dựng sự nghiệp. Dự kiến, 2 tháng cuối năm nay, tuổi Dậu không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.