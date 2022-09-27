Tử vi dự đoán 3 con giáp sung sướng nhất tuần (27/9 – 2/10), công việc ‘thuận buồm xuôi gió’, 99,9% nhận lộc Thần Tài, may mắn trúng số, ngủ êm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 08:41

Tử vi dự đoán 3 con giáp sung sướng nhất tuần (27/9 – 2/10) cơ hội gặt hái may mắn, vận trình suôn sẻ, thành công, việc gì cũng may mắn.

Tuổi Ngọ

Đúng tuần (27/9 – 2/10) này là giai đoạn tuổi Ngọ càng chăm chỉ và cố gắng càng phát tài, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố.

Đúng tuần (27/9 – 2/10), tuổi Ngọ sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp tuổi Hợi phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.

Tử vi dự đoán 3 con giáp sung sướng nhất tuần (27/9 – 2/10), công việc ‘thuận buồm xuôi gió’, 99,9% nhận lộc Thần Tài, may mắn trúng số, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 1
Con giáp này mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì năm nay sẽ bội thu. Ảnh minh họa: Internet

Bước vào tháng 9 âm lịch, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì năm nay sẽ bội thu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bẩm sinh gặp nhiều may mắn, có thái độ tích cực, có thể có được sự nghiệp viên mãn, danh lợi hanh thông, tài chính dồi dào, thu nhập cao.

Tử vi cho hay Mão là người tinh khôn lanh lợi, gặp cơ hội trúng gió lớn, cả phần tích cực lẫn phần tài lộc đều vượng phát. Đúng những ngày trong tuần (27/9 – 2/10), con giáp này vận trình suôn sẻ, thu được nhiều lợi nhuận, dù làm ở ngành nào thì cũng thu được gì đó, rất có phúc khí, cả đời không lo về tiền bạc.

Tử vi dự đoán 3 con giáp sung sướng nhất tuần (27/9 – 2/10), công việc ‘thuận buồm xuôi gió’, 99,9% nhận lộc Thần Tài, may mắn trúng số, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 2
 Cả phần tích cực và phần vận may đều vượng phát và kiếm tiền hơn những người khác. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này càng dễ có được của cải, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài lộc cũng sẽ được thúc đẩy. Chỉ cần nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, bạn có thể giàu có. Cả phần tích cực và phần vận may đều vượng phát và kiếm tiền hơn những người khác.

Tuổi Thân

Đúng tử vi tuần (27/9 – 2/10), con giáp THân cũng khởi sắc mạnh mẽ, nếu không là hỷ sự chuyện vui gia đình. Thời gian trước đây, người tuổi Thân gặp nhiều áp lực trong công việc nên tâm trạng không được vui.

Nhưng may mắn đúng tuần (27/9 – 2/10), do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, công việc hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Thân cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày tới (28/9 - 30/9), Thần Tài "dự liệu như thần", 3 con giáp lộc về như thác đổ, tài vận đi lên vun vút, dễ có bạc tỷ trong tay, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 3 ngày tới (28/9 - 30/9), Thần Tài "dự liệu như thần", 3 con giáp lộc về như thác đổ, tài vận đi lên vun vút, dễ có bạc tỷ trong tay, sung sướng chẳng ai bằng

Tử vi cho hay, đúng 3 ngày tới (28/9 - 30/9), 3 con giáp thu về bổng lộc, gặt hái sang giàu, phú quý sánh ngang quý nhân.

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