Tử vi dự báo Tết Đêm Giao Thừa, NĂM MỚI PHÁT TÀI, 3 con giáp tưng bừng đón lộc, là cá chép hóa rồng, thoát sạch vận xui, năm mới tiền tài bội thu, trúng số lên hương, làm nên nghiệp lớn

Đầu năm 2023 này là quãng thời gian đại phát, đại tài, đại cát đại lợi với tuổi Mùi. Tiền bạc thu về đã tốt, nguồn lợi nhuận từ khoản thu bất ngờ còn đáng ngưỡng mộ hơn. Tài vận của người cầm tinh con Dê chuyển biến tích cực sẽ khiến số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt.

Tử vi dự báo Tết Đêm Giao Thừa, tuổi Mùi cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tử vi dự báo Tết Đêm Giao Thừa, được sao Chính Tài và Thiên Tài đua nhau chiếu mệnh nên Ngọ sẽ có 7 ngày tới ngập trong phú quý, sung túc đủ đầy. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền của ập vào nhà Ngọ. Chỉ cần tin vào chính mình, không chần chừ trước cơ hội trời cho con giáp giàu sang này ắt lắm của nhiều tiền, lộc lá chui vào túi ầm ầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi Tết Đêm Giao Thừa, tuổi Thìn có cuộc "lột xác" ngoạn mục. Bản mệnh rũ bỏ xui xẻo để hưởng vận tài lộc hanh thông và nhiều điều may mắn ập đến. Trong công việc, tuổi Thìn có khoảng thời gian vàng để phát huy năng lực, tiếp nhận những bản hợp đồng có giá trị nhờ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không chỉ thành công trên con đường tài lộc mà chuyện tình duyên cũng êm đẹp. Người độc thân có khả năng tìm được đối tượng ưng ý. Người có cặp có đôi càng thêm gắn bó bền chặt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm