Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài ngày mai ngày (28/10). Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Người tuổi Tuất thuộc tuýp người “văn võ song toàn” và mệnh cách của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Dù thời trẻ, con giáp này không gặp may mắn nhưng cùng với năm tháng, vận khí ngày một tốt lên.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (28/10) cho dù là “đại tài” hay tiểu tài” thì tiền bạc lúc nào cũng như nước ào ào đổ vào túi người tuổi Tuất. Đồng thời, con giáp này cũng sẽ có được một gia đình hòa thuận ấm êm, đủ nếp đủ tẻ.

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu. Họ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Mão khiến họ được bề trên hết lòng ưu ái, ban cho vô số cơ hội để trở thành con giáp giàu sang hơn người.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (28/10), Mão sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền Mão còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám Mão mãi không thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.