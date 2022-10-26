Đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, trúng độc đắc dễ như chơi, rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có, cuộc sống như ý, phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 09:19

Đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, trúng độc đắc dễ như chơi, rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có, cuộc sống như ý, phú quý vinh hoa

Tuổi Tuất

Tuất thường rất nỗ lực trong công việc, con giáp này có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Tuất cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn nên dễ tạo dựng được thiện cảm với người xung quanh.

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), con giáp tuổi Tuất được Thần Tài ban phát tài lộc nên phúc lộc đầy nhà. Con giáp này có tài lộc dồi dào, gia đạo yên ấm, nhiều tin vui đến nhà. Người tuổi này chăm chỉ làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, trúng độc đắc dễ như chơi, rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có, cuộc sống như ý, phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), tuổi Tuất rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có, cuộc sống như ý, phú quý vinh hoa. (Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có quý nhân giúp đỡ nên làm đâu thắng đó. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì Tuất sẽ từng bước tiến về phía của thành công và sung túc.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm nay của người tuổi Dậu gặp vô vàn khó khăn, lúc nào cũng có trở ngại bày ra trước mắt bạn, bất cứ chuyện gì bạn bắt tay vào làm cũng nảy sinh vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11) sẽ có những bứt phá lớn trong sự nghiệp của bạn.

Hãy suy nghĩ kĩ càng và nói năng mềm mỏng, khéo léo hơn, bạn sẽ thấy thần may mắn đang mỉm cười đến với mình. Vận may là do mình nắm lấy, đừng để lỡ cơ hội quý báu để đổi vận này nhé.

Đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, trúng độc đắc dễ như chơi, rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có, cuộc sống như ý, phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), tuổi Dậu đổi vận bất ngờ, trúng độc đắc dễ như chơi, rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có. (Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là con giáp có đường tài lộc rất sáng vào cuối tuần này. Vận khí khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, trúng độc đắc dễ như chơi, rũ bỏ cái nghèo, chuyển mình giàu có, cuộc sống như ý, phú quý vinh hoa - Ảnh 3

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (27/10 – 5/11), công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro.

Tiền bạc đang lúc rủng rỉnh, bạn có thể tự thưởng cho mình phần quà xứng đáng để động viên bản thân cố gắng hơn nữa. Nhưng đừng quên những kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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