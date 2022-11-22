Tử vi cuối tuần này: Lộc trời ban xuống, 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, mở cửa gặp Thần Tài, một tay gom trọn danh vọng và tiền bạc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 03:00

Chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, có cơ hội thoát khỏi những ràng buộc của khó khăn, tài lộc bùng nổ, xoay chuyển tình thế.

 

Tuổi Hợi

Đường tài lộc của con giáp lợn sẽ có những thăng trầm lớn trong vài năm trở lại đây, phần đặc biệt đáng kể là việc sử dụng tiền quỹ sẽ chủ động hơn, và các cơ hội đầu tư tốt sẽ dễ dàng xuất hiện xung quanh, miễn là nó phù hợp với sở thích của bạn hoặc chuyên ngành, bạn có thể điều chỉnh phong cách của mình để lạc quan và mạnh dạn hơn.

Tử vi cuối tuần này: Lộc trời ban xuống, 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, mở cửa gặp Thần Tài, một tay gom trọn danh vọng và tiền bạc trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, ngay cả khi bạn thường không dám chấp nhận rủi ro, khi đến bước ngoặt của vận mệnh, bạn vẫn có thể cố gắng thử thách bản thân và làm việc chăm chỉ để thoát khỏi khung gốc bị ràng buộc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất biết cách sống và ứng xử với những người xung quanh, tính tình hiền lành dễ chịu và lương thiện, chỉ cần không vượt qua giới hạn của con giáp này thì phần lớn mọi việc, người tuổi Mão đều suy nghĩ cho người khác.

Tử vi cuối tuần này: Lộc trời ban xuống, 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, mở cửa gặp Thần Tài, một tay gom trọn danh vọng và tiền bạc trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con mèo cũng là những người sống lý trí, bình tình, ít khi nổi nóng. Chính nhờ những yếu tố này mà người tuổi Mão sống một đời hạnh phúc, không thiếu phúc khí, lúc nào cũng nhận được sự trợ giúp, nhờ thế mà cuộc sống tương đối ổn định, tài lộc vẹn toàn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mùi trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mùi có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tử vi cuối tuần này: Lộc trời ban xuống, 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, mở cửa gặp Thần Tài, một tay gom trọn danh vọng và tiền bạc trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mùi gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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