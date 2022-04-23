Tử vi cuối tháng 4, Hung tinh chiếu mệnh, vận trình lao đao, 3 con giáp liên tiếp hứng chịu xui tủi, tài lộc tụt lùi, công danh sa sút, vướng phải nhiều thị phi, đàm tiếu

Tử vi cuối tháng 4, 3 con giáp xui xẻo tài lộc lung lay, sự nghiệp tàn lụi, có cố gắng cấp mấy cũng khó thoát thị phi.

Tuổi Dần Người tuổi Dần có nhiều tài năng nhưng bạn không nên quá tự cao bản thân nhất là trong những ngày cuối tháng 4. Trong công việc, bạn phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé. Ngoài ra, con giáp cũng nên quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Công việc quan trọng nhưng Dần cũng nên biết cần bằng với cuộc sống hằng ngày. Đừng để khi mối quan hệ rạn nứt mới biết hối hận thì đã quá muộn.

Người tuổi Dần có nhiều tài năng nhưng bạn không nên quá tự cao bản thân nhất - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ vận mệnh đen đuổi, gặp nhiều rắc rối trong những ngày cuối tháng 4. Tài lộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, con giáp nên cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, tránh tiêu xài phung phí. Bên cạnh đó, bạn cũng hạn chế cho ai mượn nợ hoặc đứng ra giúp vay tiền bởi khả năng cao là không đòi lại được mà lại còn rước họa vào thân. Chuyện tình cảm của con giáp cũng không được thuận lợi, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng như ý cho riêng mình.

Người tuổi Tỵ vận mệnh đen đuổi, gặp nhiều rắc rối trong những ngày cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất trong những ngày cuối tháng 4 vận trình ảm đạm, gặp nhiều xui rủi. Con giáp rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình, bản mệnh sẽ mệt mỏi, bế tắc và muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên nếu bản mệnh lạc quan và đón nhận theo hướng tích cực nhất thì sẽ không có gì đáng ngại. Dự đoán, tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của bạn thời gian này. Hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau bạn nhé, đừng ngồi đó mà đổ tại số phận. Người tuổi Tuất trong những ngày cuối tháng 4 vận trình ảm đạm, gặp nhiều xui rủ - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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