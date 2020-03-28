Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tin người bị lừa gạt, tuổi Dậu nhiệt tình được yêu mến

Tâm linh - Tử vi 28/03/2020 06:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn tin tưởng người khác quá mức nên bị lừa gạt. Tuổi Dậu nhiệt tình được nhiều người yêu mến.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 con giáp nhìn chung có nhiều biến động giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình diễn ra những gì.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Tý

Theo tử 12 con giáp, Tý có tài chính ổn định không phải túng thiếu như khoảng thời gian trước đây. Bạn may mắn nhận được nhiều khoản tiền nhỏ bất ngờ. Điều này khiến tâm trạng của bạn vui cả ngày. Bên cạnh đó còn được nhiều người yêu thương, giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 29/3/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Sửu có chuyện tình đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có chuyện tình yêu đẹp như trong phim. Mối quan hệ của bạn nhờ vào mai mối nhưng cả hai lại tâm đầu ý hợp, yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Đây là tín hiệu tốt giúp vận trình của bạn thuận lợi, có công danh, tình yêu như bản thân mong muốn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Dần

Dần khá nóng nảy dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Vì vậy mà bạn không gặp nhiều điều tốt đẹp trong ngày Chủ Nhật này. Những dự định, mục tiêu của bạn cũng không được thực hiện, xảy ra nhiều rủi ro cao.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Mão              

Theo tử vi mới nhất, Mão gặp tiểu nhân hãm hại, gặp khó khăn về tiền bạc. Bạn nên chú trọng đến cách cư xử và thái độ của mình. Nhất là đối với cấp trên, đừng ăn nói quá thẳng thắn làm mất lòng. Với đồng nghiệp đừng nên nóng giận hay nói những điều khiến họ phật lòng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Thìn

tu vi chu nhat ngay 29/3/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn gặp nhiều rắc rối liên quan đến kiện tụng. Những người thân thiết tìm cách hãm hại, lừa gạt bạn mất tiền mất của trong ngày. Ngày nghỉ nhưng bạn vẫn không thể nào thoát khỏi công việc. Việc tồn đọng luôn đổ về khiến bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Bạn có nhiều suy nghĩ tích cực nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Bạn có thể một mình giải quyết hết những vấn đề được giao. Đây là điều tốt giúp bạn có ấn tượng tốt trong mắt cấp trên.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Ngọ               

Ngọ đang sống trong tình yêu. Bạn có mối quan hệ đẹp nên cảm thấy hứng thú hơn với cuộc sống xung quanh mình. Những người độc thân tìm được một nửa ưng ý giúp vận trình suôn sẻ, thuận lợi hơn bản thân mong đợi. Tuy nhiên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng giận quá mất khôn làm những hành động khiến người khác xa lánh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Mùi

tu vi chu nhat ngay 29/3/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Mùi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi đau đầu vì vướng phải nhiều khó khăn, không thể nào vượt qua được. Vì có một mình nên bạn không biết cầu cứu ai, đành tự mình đứng ra giải quyết. Lời khuyên cho Mùi trong ngày Chủ Nhật, nên biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng nổi giận vô cớ hoặc gây sự với người khác.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Thân

Bạn nắm được nhịp độ làm việc nên công việc thuận lợi, diễn ra theo ý bạn muốn. Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn nên ai nói gì cũng làm được nhanh chóng. Vì vậy mà bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến hết phần thiên hạ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Dậu

Bạn tha hồ thể hiện hết năng lực của bản thân nên có một ngày vô cùng tích cực. Bạn hăng hái trong việc giúp đỡ người khác nên được yêu thương, mến phục. Khi gặp khó khăn, họ đều ra tay giúp đỡ không để bạn phải loay hoay một mình trong rắc rối.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 29/3/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của Tuất nên thận trọng chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thận trọng những việc liên quan đến tài chính. Khi làm gì cũng nên cân nhắc thật kỹ, nhất là trong chuyện hợp tác đầu tư làm ăn với người khác. Bạn nên suy nghĩ thấu đáo đừng để mắc lừa, hoặc đừng để bản thân bị lợi dụng mất tình mất tiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của tuổi Hợi

Công việc không tiến hành thuận lợi như bản thân mong đợi. Có nhiều chuyện xấu bất ngờ xảy ra khiến bạn không kịp trở tay. Điều này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến vận trình của bạn trong ngày Chủ Nhật. Lời khuyên cho Hợi nên thận trọng với những mối quan hệ xung quanh mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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