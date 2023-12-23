Tử vi Chủ Nhật ngày 24/12/2023 của 12 con giáp: Tý - Mão đón thuận lợi, phát tài phát lộc; Mùi - Dậu do dự, tuột mất thăng quan tiến chức

Hôm nay cũng là ngày thích hợp để người làm kinh tế đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho tương lai.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 24/12/2023 của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý có một ngày thuận lợi do được Tam Hợp phù trợ. Bản mệnh sẽ đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra, cốt là bạn giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn mà thôi.

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Trên phương diện sự nghiệp, những việc tưởng thuận lợi bỗng bất ngờ gặp trục trặc, điều đó khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí thất vọng.

Thương Quan giáng họa còn cho thấy bạn dễ gặp phải xích mích với cấp trên trực tiếp của mình. Dù bạn có là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách nói năng, truyền đạt của mình, làm mất lòng lãnh đạo sẽ đem tới nhiều khó khăn trong tương lai.

Tuổi Dần

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần phát huy được thế mạnh của mình trong các ngành nghề học hành, nghiên cứu, dịch vụ, nghệ thuật… Với đầu óc thông minh và sáng tạo, bạn có nhiều ý tưởng mới khiến mọi người khâm phục.

Trong chuyện tình cảm, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau rất dễ có những quan điểm bất đồng, thậm chí là trái ngược. Điều cần làm lúc này là lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Nhờ sự trợ giúp của Tam Hội, bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Bạn nhận ra rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Bạn sẽ không còn mông lung khi nghĩ về những gì sắp tới nữa.

Tuổi Thìn

Dự đoán Chủ Nhật ngày 24/12/2023, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì nghĩ rằng người ta làm chậm tốc độ của mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Bạn đang bỏ lỡ nguồn sức mạnh tập thể rất đáng quý đấy.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Tỵ rất dễ vướng phải chuyện thị phi chốn công sở. Có thể một số đồng nghiệp xấu tính đang tung tin nói xấu bạn, khiến bạn cảm thấy bất lực vì không thể giải thích với tất cả mọi người.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bạn đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nhờ bản tính nhiệt tình, cởi mở của mình, bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Thương Quan đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Mùi. Bản mệnh có thể bị cấp trên gây khó dễ, khiến tinh thần luôn căng thẳng, bức bối, khó có thể tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Có thể một hành động nào đó của bạn đã gây ác cảm cho lãnh đạo. Nếu vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, bạn cần ý thức được điều mình cần sửa đổi để hòa hoãn mối quan hệ giữa đôi bên.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ khiến người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà bạn cảm thấy hào hứng hơn hẳn khi nhận nhiệm vụ. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được lãnh đạo biểu dương.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu bạn, bạn nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhị Hợp khiến người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những việc khó dự đoán trước trong tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước mà bạn tin tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu nên hiếm khi vướng phải chuyện tranh chấp vô nghĩa.

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tuất vướng phải nhiều vấn đề trong công việc. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên cố tình đùn đẩy cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác, nếu không sẽ dễ bị thất thoát tài sản. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời mà cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp.

Tuổi Hợi

Hôm nay, người tuổi Hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình. Bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp, không nên buông thả bản thân nhất là trước những kẻ có ý đồ không trong sáng, vì một phút lơ là mà gây ảnh hưởng danh tiếng.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên ích kỷ làm việc theo cảm xúc của riêng mình mà không để tâm đến cảm xúc của nửa kia. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và bao dung hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm