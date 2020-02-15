Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn bị nói xấu, tuổi Ngọ tiền đổ về như nước

Theo tử vi 12 con giáp, Tý thoát khỏi những điều cổ hủ mà bản thân đặt ra bấy lâu nay. Bạn bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn nên không gặp nhiều khó khăn. Những hiềm khích trước đây với đồng nghiệp cũng được giải quyết ổn thỏa, đôi bên bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của 12 con giáp có nhiều điều bất ngờ xảy ra khiến bản mệnh không kịp trở tay, có cơ hội gặp gỡ bạn mới nên tâm trạng vui vẻ.

Dần có thể một mình giải quyết hết những khó khăn vướng mắt bao lâu nay. Bạn không sợ tiểu nhân hay bất cứ kẻ nào lừa gạt. Điều này giúp bạn thành thông, có sự nghiệp vững vàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng làm phật lòng người khác.

Sửu có nhiều cách cải thiện tình hình tài chính của mình. Trong chuyện tình cảm, Sửu độc thân có nhiều cơ hội tiếp cận với những người bạn mới. Còn những người có gia đình, người yêu có tin vui lớn về tiền bạc, công việc. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tốt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Mão cẩn thận họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão cẩn thận xảy ra xung đột với những mối quan hệ xung quanh. Về tình cảm, bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn. Vì khi tình cảm lạnh nhạt rất dễ có kẻ thứ ba chen vào làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn bị tiểu nhân nói xấu, hành xử không tốt sau lưng. Những người này rất thân thiết với bạn. Họ lợi dụng mối quan hệ tốt của cả hai làm những chuyện không hay, sau đó bạn là người gánh chịu những hậu quả tồi tệ. Bạn sẽ trở thành tâm điểm để người khác chỉ trích, nói xấu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Tỵ có tình duyên thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ chắc chắn sẽ có nhiều bước tiến triển lớn trong sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên trong ngày Chủ Nhật. Trong công việc, bạn được nhiều người yêu mến. Trong tình yêu, bạn và người ấy có nhiều bước tiến triển vượt bậc. Có thể sẽ có hỷ sự trong thời gian gần nhất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ đưa ra nhiều quyết định sáng suốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Bạn được đồng nghiệp yêu thương, giúp sức nên khó khăn nào cũng vượt qua một cách thuận lợi. Còn trong tình cảm, bạn có số đào hoa rực rỡ nên có thể thoát ế trong chớp mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Mùi may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp may mắn nhận được nhiều tiền bạc, cơ hội trong công việc. Bạn vượt qua nhiều kiếp nạn, tránh được không ít họa thị phi. Điều này giúp vận trình của bạn ngày một đi lên, không có kẻ nào đến gần cản đường. Có thể nói bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc trời ban, hãy chuẩn bị tinh thần ngồi không hưởng lộc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Thân

Thân giải quyết được hết những mối mâu thuẫn trong ngày. Tình yêu thăng hoa, công việc của bạn cũng thuận lợi. Bạn có cơ hội thực hiện được kế hoạch riêng của mình. Tuy nhiên hãy thận trọng những mối quan hệ mới gặp mặt. Đừng để người khác biết được khuyết điểm mà lợi dụng bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Dậu

Thái độ làm việc cùa bạn gặp nhiều trục trặc, bị cấp trên khiển trách. Những công sức của bạn cũng không được đền đáp xứng đáng. Vì vậy làm việc gì cũng nên thận trọng, suy tính kỹ càng để không ảnh hưởng đến vận trình của bản thân cũng như những người xung quanh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Tuất tránh cho vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên tránh những giao dịch tiền bạc trong thời gian này. Bạn đừng mượn hay cho người khác vay mượn. Vì khi đụng đến chuyện tiền bạc, bạn sẽ vướng phải những họa thị phi, bị lừa gạt thậm chí còn mang tiếng xấu, bị người khác đặt điều hãm hại.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/2/2020 của tuổi Hợi

Hợi đạt được nhiều mục tiêu trong công việc. Những việc bạn làm đều không như ý muốn, đổi lại còn vướng phải chuyện tình tay ba. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ, làm gì cũng không nhận được thành công như mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm