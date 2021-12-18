Tử vi Chủ Nhật 19/12/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tuất cuối tuần ngập niềm vui TÀI LỘC, Tý - Hợi mất bình tĩnh, dễ gặp họa trời giáng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, cục diện Tương Xung gây ra tác động xấu, khiến người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực nếu muốn ngày của mình nhẹ nhàng hơn.

Trong chuyện tình cảm, có thể bản mệnh sẽ nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn chớ nên vội động lòng bởi chưa chắc đối phương đã là người đáng tin tưởng. Nếu còn độc thân, đôi bên đều cần nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau hơn.

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Trong chuyện tình cảm, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song bạn chớ biến bản thân thành người hấp tấp và vội vàng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, đặc biệt mỗi khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn thống nhất ý kiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong ngày hôm nay. Đặc biệt nếu tham gia vào các sự kiện tập trung đông người, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, và nếu không cần thiết, bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí.

Người làm công việc đầu tư, kinh doanh cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ rơi vào bẫy mà kẻ lừa đảo đang giăng sẵn. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc.

Tuổi Thìn

Thiên Ấn mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thìn, đặc biệt nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ… Bạn dễ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến nhiều người thán phục.

Với kinh nghiệm phong phú của mình, người làm lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cho công việc được giải quyết thêm phần thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Thái độ hòa nhã, nhiệt tình giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, người đó sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng nhiều rắc rối. Sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích của người khác.

Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng nếu muốn tiến bộ thì bạn cần học cách chấp nhận những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của mọi người. Những lời nhận xét ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Những người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình.

Chính Ấn cho thấy dấu hiệu tốt trên con đường thăng quan tiến chức của bản mệnh. Cấp trên hẳn sẽ đánh giá cao những việc bạn đã làm trong suốt thời gian qua và cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực bản thân.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trên con đường thăng tiến. Có thể đồng nghiệp gây ra nhiều rắc rối khiến bạn buộc phải xử lý, không còn thời gian tập trung vào công việc chính của mình.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài giúp cho người tuổi Dậu có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng. Cho dù có bị mọi người phản đối đi chăng nữa, bạn cũng chẳng bận lòng.

Trong chuyện tình duyên, mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không tương lai bạn sẽ phải hối tiếc.

Tuổi Tuất

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tuất phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn và những người ấy sẽ giúp bạn có những bước tiến ổn định hơn trong tương lai.

Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Bạn là người có tài, vì thế chẳng sợ không có cơ hội để phát triển cao xa hơn nữa. Rồi cấp trên sẽ nhận ra khả năng của bạn.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại bằng một tình cảm chân thành. Bạn không cần thiết phải quá thất vọng hay buồn bã vì thực tế này.

Thực Thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho bản mệnh, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.