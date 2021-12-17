Cuối tuần (18/12 - 19/12), 3 con giáp trúng vận hoàng kim, thoát khỏi điềm xui, cuộc sống có nhiều tiến triển, đúng như kỳ vọng

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn làm việc gì cũng thuận lợi đúng như kỳ vọng, tài lộc liên tục chảy vào túi.

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dần gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn. Tuy vậy, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Hai nagyf cuối tuần, hãy tranh thủ nghỉ ngơi để làm mới bản thân. Sang tuần mới dự đoán con giáp tuổi Dần sinh năm 1974 và 1998 sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Tinh thần làm việc của họ được cấp trên coi trọng. Họ sẽ được nhận thêm dự án, giữ chức vụ quan trọng trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách hiền lành, dễ gần. Họ chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Trải qua một năm với nhiều biến cố, khó khăn và trắc trở, đến cuối năm, công việc của họ khởi sắc không ngờ.

Cuối tuần này, vận xui tan đi, vận may gõ cửa, con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tuần này, người tuổi Dậu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Họ có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp thời điểm này. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh thì tìm được nguồn hàng tốt, bạn làm ăn hữu hảo nên doanh số cứ tăng lên từng ngày. Ngoài ra những khoản đầu tư của con giáp may mắn trước đây đã bắt đầu sinh lời.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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