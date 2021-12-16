Sau rằm tháng 11 âm lịch, mây mù khuất lối, trời xanh chỉ điểm 3 con giáp làm ăn vượng phát hơn người, gia sản phất lên đáng kể

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 13:18

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn được trời xanh an bài số hưởng, vượng phát đến bất ngờ.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường rất khiêm tốn và rất dễ hòa đồng. Bản mệnh khi đối xử với người khác luôn biết nghĩ đến điểm tốt. 

Sau rằm tháng 11 âm lịch, tài vận của những người tuổi Hợi sẽ càng rực rỡ. Họ có thể tích lũy tài sản trong thời gian ngắn và có hy vọng đột phá trong sự nghiệp, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp. Nhờ vậy, cuộc sống của họ ngày càng được cải thiện hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất vững vàng trong cuộc sống, là người đáng trân trọng. Họ có không ít năng lực trong công việc nhưng lại không phô trương, đề cao mình thái quá.

Tuy chưa đạt được trạng thái lý tưởng nhưng từ sau rằm tháng 11, con giáp tuổi Tuất sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn và "lật kèo" nhanh nhất. Con giáp may mắn sẽ có khởi đầu thịnh vượng, có thể gặp được cơ hội xoay chuyển cục diện, tiến triển nhanh.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tuy không có cá tính, sắc sảo nhưng họ lại gặp nhiều may mắn nhiều nhất. 

Vận trình phát triển của họ dần dần dần được đẩy nhanh tốc độ. Tại nơi làm việc, người tuổi Mùi rất có kỷ luật, nỗ lực để hoàn thành công việc được giap một cách xuất sắc. Thời gian tới đây, bản mệnh cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, cơ hội kiếm tiền không thiếu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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