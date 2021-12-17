10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hút tài, hút lộc, được quý nhân chỉ bảo, cơm áo vô lo, người thân được nhờ to

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 13:14

Tử vi 12 con giáp cho hay, 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn sung sướng không ai bằng, quý nhân tương trợ, cả gia đình được nhờ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

10 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khôn ngoan và có năng lực. Trước khi làm việc gì, họ đều tính toán từng đường đi nước bước trước khi làm bất cứ điều gì. Không những thế, người tuổi này còn giỏi giao tiếp, biết cách giữ mối quan hệ tốt với mọi người nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Cuối tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tỵ lên như diều gặp gió. Con giáp may mắn đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Không những thế, con giáp này còn nhận được nhiều cơ hội để phát triển khả năng của bản thân.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ sở hữu tố chất lãnh đạo và hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này rất nhạy cảm, quyến rũ và tinh tế nhưng đôi khi cũng nóng nảy và hay nghi ngờ người khác.

10 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, người tuổi Dần rũ sạch tai ương, vận may tăng vọt. Nhờ tài năng hơn người, nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm may mắn, con giáp này thỏa chí tung hoành, sớm vươn lên vị trí cao trong sự nghiệp.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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