Tử vi Chủ Nhật 12/6/2022 của 12 con giáp: Tị - Ngọ thăng quan phát tài, phúc lộc vô song; Hợi - Mùi thất thoát tài chính, cân nhắc trước sau

Đừng quên rằng có những vấn đề đã trở thành quá khứ, bạn cần học cách từ bỏ để tránh lặp lại sai lầm tương tự. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập. Ngoài ra, hạn chế mang theo đồ đắt tiền bên người khi đi ra ngoài bạn nhé.

Xem tử vi ngày 12/6/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận. Vì vậy, lời khuyên cho Tý trong ngày hôm nay là không để cảm xúc tác động quá nhiều đến mình khiến bạn đưa ra những quyết định dựa trên áp lực.

Bù lại những khó khăn trong công việc thì tín hiệu tốt đẹp về chuyện tình yêu đôi lứa đã xuất hiện khi có Tam Hợp ghé thăm tuổi Sửu. Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội tình cảm, làm mới mối quan hệ. Ngũ hành tương sinh cũng tương trợ để vận trình hôm nay diễn ra suôn sẻ, sức khỏe đang được cải thiện. Nhiều người được chữa khỏi bệnh và sắp trở lại với cuộc sống bình thường.

Tử vi Chủ nhật ngày 12/6/2022, Thiên Quan tác động tiêu cực lên tâm lý khiến cho con giáp tuổi Sửu có cảm giác vô cùng hoang mang. Lúc này hãy thôi mơ mộng mà cần tập trung vào những gì bạn có thể làm trong khả năng, đồng thời duy trì học hỏi, rút kinh nghiệm từ những người khác nữa.

3. Tuổi Dần

Thương Quan là lời cảnh báo đối với con giáp tuổi Dần. Bản mệnh hãy chú ý tiết chế cảm xúc cá nhân, thận trọng trong các kế hoạch hợp tác và đầu tư. Giải quyết ổn thỏa các khoản nợ nần, nếu không bạn có thể vướng vào tranh chấp, kiện tụng.



Hình hại vô ơn khiến người tuổi Dần tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt thật của những người được bạn giúp đỡ trước đây nhưng sẵn sàng phủ định và thậm chí họ còn tìm cách hãm hại bạn. Đã đến lúc bạn đánh giá lại mối quan hệ để biết ai nên tập trung, ai không nên gần gũi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Tử vi Chủ nhật cho thấy, Thực Thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân. Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.



Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp.

5. Tuổi Thìn

Chính Quan nhắc nhở đây là ngày để con giáp tuổi Thìn có thể hoạch định phương hướng và mục tiêu ngắn hạn, đồng thời phấn đấu cho các kế hoạch dài hạn phù hợp với bản thân. Hãy bớt rong chơi đi để dành thời gian tập trung cho sự nghiệp bạn nhé.



Sự thơ ngây khiến bạn dễ phải lãnh hậu quả, do đó cần giữ kín những bí mật của mình, đừng gặp ai cũng kể lể. Không phải ai cũng trung thực như bạn nghĩ. Hỏa - Thổ tương sinh tốt cho việc cải thiện tình cảm với một nửa của mình. Hãy nhớ rằng chỉ có gia đình hạnh phúc thì bạn mới đủ an tâm làm việc hay theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống.

6. Tuổi Tị

Tiếp nối Tử vi ngày 12/6/2022 của 12 con giáp, hôm nay Chính Tài ghé thăm cho thấy có một vài thay đổi tích cực, giúp người tuổi Tị sắp xếp lại tình trạng tài chính cũng như tìm ra các cách thức mới để tăng cường thu nhập. Một số kế hoạch của bạn diễn ra đúng như dự định và cũng là lúc bạn cần tập trung để tăng tốc.

Đừng hài lòng quá nhanh với chút kết quả đang có, bạn vừa tìm cách cải thiện lại vừa nâng cấp mọi thứ lên thì chất lượng công việc sẽ được thể hiện ở một mức độ đáng mong đợi. Hỏa khí vượng đang có tác động không tốt tới phương diện sức khỏe. Bạn cũng nên lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Tránh những chuyến đi dài, có thể khiến bạn kiệt sức.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Xem Tử vi, hôm nay Thiên Tài ghé thăm mang tới những tin vui về tài chính cho con giáp tuổi Ngọ, giúp bạn có thêm thu nhập, nhiều người mua sắm thêm tài sản, thu về lãi suất đáng kể. Có người lại được người thân giúp đỡ về tiền bạc, thậm chí hỗ trợ cho bạn mà không mong đền đáp lại.



Công việc của bạn càng trở nên thuận lợi, may mắn. Bạn đang có nhiều lợi thế nhưng vẫn luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhờ thế mà bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp. Tam Hội đưa tới cho người tuổi Ngọ cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Điều này có lợi cho bản thân, giúp bạn học hành, khám phá và thu nạp thêm những kiến thức mới.

8. Tuổi Mùi

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Mùi làm gì cũng nhớ thận trọng, cân nhắc trước sau. Hãy nghĩ cho bản thân, tránh những tình huống mạo hiểm, thiếu sáng suốt. Bạn cần xác định được áp lực tiềm ẩn đằng sau mỗi lựa chọn của mình và cân nhắc từ quan điểm khách quan nhất.



Hôm nay Tam Hội cho phép bạn tìm ra hướng đi cá nhân, điều chỉnh lại cách giao tiếp và thể hiện bản thân tốt nhất. Bạn nên chú ý tới các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên để có được sự hỗ trợ khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn.

9. Tuổi Thân

Với sự che chở của Chính Ấn, tâm trạng con giáp tuổi Thân cải thiện đáng kể lúc này, giúp bạn đối diện với các vấn đề trong đời sống bằng thái độ hợp lý, thực tế hơn. Lục hợp che chở để người tuổi Thân biết nhìn xa trông rộng, sẵn sàng nhường nhịn ai đó nếu có tranh cãi xảy ra. Do đó, bạn không nóng vội bày tỏ ý kiến cá nhân mà kiên nhẫn lắng nghe hơn.



Hỏa - Kim xung khắc cho thấy trong đời sống tình cảm, những người độc thân dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động quá khứ, khiến bạn suy nghĩ, trăn trở về những chuyện đã đi qua. Bạn nên hướng tới thực tại thì hơn. Trong mọi tình thế, bạn cần giữ thái độ, lý trí tỉnh táo để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Thiên Ấn giúp người tuổi Dậu dám đối đầu với khó khăn hơn khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Lúc này bản mệnh cũng nên chú ý đến các kế hoạch liên quan tới công việc, xê dịch...

Với sự giúp sức của Tam Hợp mà đời sống tình cảm của bản mệnh suôn sẻ hơn bao giờ hết, người độc thân có thể gặp may mắn trong tình duyên. Ngũ hành xung khắc khiến cho những vấn đề liên quan tới tài chính trở nên rối tinh khi bạn đã để chuyện bé xé ra to. Dù sao cũng nên ưu tiên trả các khoản nợ có lãi suất cao trước đã nhé.

11. Tuổi Tuất

Ngày mới sẽ có Chính Quan giúp con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin hơn. Việc quan trọng là lập kế hoạch cho tương lai, học cách giải quyết các vấn đề với thái độ sẵn sàng thích nghi, làm mới. Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy bạn tìm ra nhiều giải pháp hay ho bao gồm cả về phương diện sức khỏe. Nên tập trung vào một chế độ ăn uống phù hợp và chia sẻ kế hoạch luyện tập với người thân, tạo ra một tinh thần tích cực trong gia đình.

12. Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày, Kiếp Tài xuất hiện cho thấy bạn đang quá chủ quan trong thời gian dài vừa qua đấy con giáp tuổi Hợi nhé. Lời khuyên cho bạn trong ngày này là nên nhìn nhận lại các mối quan hệ để chọn lựa những người bạn phù hợp dựa trên quy tắc, ranh giới cá nhân.

Lục Xung đã khơi mào ra một trận chiến không mong muốn khiến bạn cảm thấy rất khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc vì nói ra điều nào lúc này cũng bị cho là tiêu cực. Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn dễ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, bạn cần cố gắng chi tiêu trong ngân sách, nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm trước khi đầu tư tiền bạc. Sự bốc đồng có thể gây ra thua lỗ.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm