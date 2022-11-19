Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): TOP 3 con giáp được Phật Bà che chở, bình an hạnh phúc, tiền tài khởi sắc bội phần

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 04:41

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (19, 20/11) cho thấy, 3 con giáp dưới đây được Phật Bà che chở nên mọi sự đều hanh thông khởi sắc, tài chính lên hương, bình an hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Cuối tuần này (19, 20/11), tiền bạc sẽ đổ về túi của người tuổi Thìn, đáp lại những nỗ lực và sự chăm chỉ bấy lâu của bản mệnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán đều có được những nguồn thu nhập đáng kể, một phần là nhờ may mắn, một phần là nhờ bạn luôn chăm chỉ, phấn đấu làm ăn.

Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): TOP 3 con giáp được Phật Bà che chở, bình an hạnh phúc, tiền tài khởi sắc bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, con giáp này sẽ tìm được những cơ hội kiếm tiền theo đúng sở trường. Nếu biết tận dụng thời cơ để dốc vốn đầu tư thì lợi nhuận thu về rất khả quan. Đôi khi cần có một chút “máu liều” sẽ đem tới cho bạn những khoản tiền như mong đợi bấy lâu.

May mắn đang đứng về phía tuổi Thìn giúp con giáp này làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Mọi rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm bạn đã tích lũy được. Ngoài ra, người tuổi này còn rất linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Ngọ chính là một trong số những con giáp phát tài cuối tuần này (19-20/11). Thời điểm này bạn có may mắn đón hỷ sự rất lớn, vượng tài nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Quý nhân sẽ mách lối cho con giáp này cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): TOP 3 con giáp được Phật Bà che chở, bình an hạnh phúc, tiền tài khởi sắc bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là trong Chủ nhật ngày 20/11/2022, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp cho phát vận nhanh chóng. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Hôm nay là ngày bạn có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như kí hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính...

Tuổi Dậu

Cái tên tiếp theo trong số những con giáp phát tài cuối tuần này (19, 20/11) không thể không kể đến chính là người tuổi Dậu. Tử vi khoa học nhận thấy, những chú Gà có tài lộc khá thịnh vượng, càng về 2 ngày cuối tuần thì tài khí lại càng tích tụ nhiều.

Tài lộc của con giáp này đang tăng cao, bản mệnh có thể tự tin nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, cát khí tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì bạn cũng có thể kiếm bộn tiền.

Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): TOP 3 con giáp được Phật Bà che chở, bình an hạnh phúc, tiền tài khởi sắc bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Dậu xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi. Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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