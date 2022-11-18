Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (26/10 âm lịch): 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, hết nạn tam tai, tiền - công - danh đều rực sáng như mơ

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 11:16

Xem tử vi ngày 26/10 âm lịch cho thấy những con giáp dưới đây có vận trình tài lộc lên hương, mọi việc trong ngày đều diễn ra trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (26/10 âm lịch): 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, hết nạn tam tai, tiền - công - danh đều rực sáng như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai (26/10 âm lịch) diễn ra vô cùng hanh thông. Nhờ tính tình thân thiện, rộng lượng và hay giúp đỡ mọi người nên tuổi Thìn rất được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp. Đây là cơ hội tốt để con giáp này có thể đề đạt nguyện vọng, quan điểm của mình lên trên.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Công việc diễn ra thuận lợi, các hạng mục đầu tư thu được lợi nhuận cao đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dư dả. Việc “mua may bán đắt” giúp con giáp này “phát tài phát lộc”, từ đó cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Ngày nhị hợp giúp tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, khăng khít. Dù cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hoà lẫn nhau.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (26/10 âm lịch): 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, hết nạn tam tai, tiền - công - danh đều rực sáng như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Trong ngày mai (26/10 âm lịch), con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Những kế hoạch làm ăn đều tiến triển hiệu quả và nhanh chóng, bởi người tuổi này biết được thế mạnh của mình và không ngừng phát huy điều đó. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá vượng. Con giáp này có thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ khiến túi tiền rủng rỉnh trong ngày 26/10 âm lịch này. Tam Hợp báo hiệu con giáp này có khả năng nâng cao nguồn tài chính do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính lẫn phụ. Song, tuổi này đừng vì thế mà tiêu xài phung phí kẻo ăn mì gói vào cuối tháng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Các cặp đôi càng thêm trân trọng nhau hơn khi có sự trợ mệnh từ Ngũ hành tương sinh. Người độc thân cuối cùng cũng tìm được người bạn đời phù hợp với mình. 

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (26/10 âm lịch): 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, hết nạn tam tai, tiền - công - danh đều rực sáng như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Theo tử vi ngày 26/10 âm lịch, vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Đây là cơ hội tốt để người tuổi Dậu thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Nguồn thu nhập tăng nhanh giúp cho con giáp này nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại cho bản thân và cả gia đình. Cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, do đó con giáp này sẽ nâng cao được nguồn tài chính của mình nếu nhanh chóng nắm bắt được điều đó. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Lúc nào, bạn cũng được nhận nhiều sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Chính vì vậy, bạn cần chia sẻ cho người ấy biết nếu gặp phải khó khăn, áp lực trong cuộc sống. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Nhà tiên tri đoán mệnh chính xác 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, trúng số độc đắc có tiền tỷ, giàu sang nứt vách

Nhà tiên tri đoán mệnh chính xác 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, trúng số độc đắc có tiền tỷ, giàu sang nứt vách

Theo nhà tiên tri cho biết rằng, trong 2 ngày cuối tuần này (19, 20/11), những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tin vui về tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi con giáp ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba