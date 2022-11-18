Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (26/10 âm lịch): 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, hết nạn tam tai, tiền - công - danh đều rực sáng như mơ

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Công việc diễn ra thuận lợi, các hạng mục đầu tư thu được lợi nhuận cao đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dư dả. Việc “mua may bán đắt” giúp con giáp này “phát tài phát lộc”, từ đó cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai (26/10 âm lịch) diễn ra vô cùng hanh thông. Nhờ tính tình thân thiện, rộng lượng và hay giúp đỡ mọi người nên tuổi Thìn rất được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp. Đây là cơ hội tốt để con giáp này có thể đề đạt nguyện vọng, quan điểm của mình lên trên.

Công việc: Trong ngày mai (26/10 âm lịch), con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Những kế hoạch làm ăn đều tiến triển hiệu quả và nhanh chóng, bởi người tuổi này biết được thế mạnh của mình và không ngừng phát huy điều đó. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Ngày nhị hợp giúp tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, khăng khít. Dù cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hoà lẫn nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá vượng. Con giáp này có thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ khiến túi tiền rủng rỉnh trong ngày 26/10 âm lịch này. Tam Hợp báo hiệu con giáp này có khả năng nâng cao nguồn tài chính do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính lẫn phụ. Song, tuổi này đừng vì thế mà tiêu xài phung phí kẻo ăn mì gói vào cuối tháng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Các cặp đôi càng thêm trân trọng nhau hơn khi có sự trợ mệnh từ Ngũ hành tương sinh. Người độc thân cuối cùng cũng tìm được người bạn đời phù hợp với mình.

Tuổi Dậu

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Công việc: Theo tử vi ngày 26/10 âm lịch, vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Đây là cơ hội tốt để người tuổi Dậu thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Nguồn thu nhập tăng nhanh giúp cho con giáp này nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại cho bản thân và cả gia đình. Cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, do đó con giáp này sẽ nâng cao được nguồn tài chính của mình nếu nhanh chóng nắm bắt được điều đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Lúc nào, bạn cũng được nhận nhiều sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Chính vì vậy, bạn cần chia sẻ cho người ấy biết nếu gặp phải khó khăn, áp lực trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!