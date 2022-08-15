Tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8), thần may mắn theo chân, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận mệnh lên hương, tiền của dư dôi, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 15:28

Theo dự đoán tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8), 3 con giáp này được thần tài để mắt đến nên sự nghiệp thăng hoa, tài lộc hào hòa, giàu sang phú quý.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Họ cũng rất lương thiện, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

Tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8) có nói, người tuổi Ngọ sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Nếu những người này tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp sẽ được nâng cao. Cũng nhờ vận son tiền bạc mà con giáp may mắn này có thể mua nhà, tậu xe, tài sản gia tăng đáng kể.

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Tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8) có nói, người tuổi Ngọ sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhiều người có khởi điểm rất thấp, họ phải từng ngày nỗ lực vươn lên, vượt qua bao nhiêu gian khó mới đạt được thành tựu, cũng có lúc vấp ngã đến trầy trật. Những lời mô tả này dường như ứng nghiệm với nhiều người tuổi Tuất.

Theo tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8), đây cũng là lúc những vất vả của tuổi Tuất được đền đáp, bĩ cực thái lai. Qua một thời gian dài tôi luyện, nay là lúc vận may “rơi trúng đầu” bạn, con giáp Tuất sẽ ngày càng hạnh phúc và kiếm tiền ngày một dễ dàng và ngày một nhiều.

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Theo tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8), đây cũng là lúc những vất vả của tuổi Tuất được đền đáp, bĩ cực thái lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thông minh, luôn có những kế hoạch dự phòng cho bản thân mình. Thời điểm cuối năm do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8) cho hay, quý nhân sẽ mang đến những cơ hội có lợi cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc cho con giáp này. Rất nhanh chóng, người tuổi Ngọ đã có thể tích lũy cho mình số tiền không nhỏ.

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Tử vi 9 ngày tới (16/8 - 24/8) cho hay, quý nhân sẽ mang đến những cơ hội có lợi cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc cho tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 16/8/2022, tài lộc ùn ùn kéo đến, 3 con giáp được trời phú cho tài lộc, vận trình thăng hoa thấy rõ, trúng số độc đắc, ăn nên làm ra

Kể từ ngày 16/8/2022, tài lộc ùn ùn kéo đến, 3 con giáp được trời phú cho tài lộc, vận trình thăng hoa thấy rõ, trúng số độc đắc, ăn nên làm ra

Dự đoán tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 16/8/2022, dưới sự giúp đỡ của trời phật, 3 con giáp này trúng số độc đắc, phát tài liền tay.

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