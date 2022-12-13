Tử vi 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch (21/11 - 29/11), 3 con giáp tiền vàng đầy tay, gặp vận đổi đời, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 16:50

Trong 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặp thời đổi vận, may mắn liên tục kéo đến nên dễ dàng hái vàng hái lộc mỏi tay không hết.

Tuổi Sửu

Trong khoảng thời gian 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch, vận may của năm sẽ đến với những người tuổi Sửu. Con đường tài lộc của người tuổi Sửu vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp cuộc sống vô thăng hoa phát tài. Trong thời gian này người tuổi Sửu sẽ gặp đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên đáng kể khiến bạn có thể thực hiện được những dự định trước đó của mình.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này trong công việc người tuổi Sửu cũng nên tập trung hết sức cho những gì mình đang mong muốn. Bạn nỗ lực bao nhiêu thì thành quả nhận về tốt đẹp bấy nhiêu, đừng dại dột bỏ qua cơ hội này. Trên con đường tình duyên, chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng vô cùng thăng hoa bạn sẽ có những giờ phút viên mãn bên nửa kia của mình.

Tử vi 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch (21/11 - 29/11), 3 con giáp tiền vàng đầy tay, gặp vận đổi đời, tài lộc bùng nổ như pháo hoa - Ảnh 1
Trong khoảng thời gian 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch, vận may của năm sẽ đến với những người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời tới như cá gặp nước, người tuổi Tý từ những năm trước cũng đã có cơ hội nhận lộc lá dồi dào nhờ cục diện tam hợp. Con giáp này có quyết tâm lớn với sự nghiệp và tiền tài. Tử vi trong 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch này, tuổi Tý càng nhiều cơ hội tới, người tuổi Tý bùng nổ tài lộc càng bùng nổ dữ dội.

Dự đoán cuộc sống thăng hoa giúp tuổi Tý khởi sắc vận mệnh mạnh mẽ, làm gì cũng thuận lợi, như ý bội phần. Đây chính là cơ hội làm giàu, thăng tiến tới liên tiếp vào tay con giáp này. Những người tuổi Tý không chỉ thăng tiến vượt bậc mà còn có thu nhập tăng nhanh, gấp nhiều lần so với những tháng trước.

Tử vi 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch (21/11 - 29/11), 3 con giáp tiền vàng đầy tay, gặp vận đổi đời, tài lộc bùng nổ như pháo hoa - Ảnh 2
Tử vi trong 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch này, tuổi Tý càng nhiều cơ hội tới, người tuổi Tý bùng nổ tài lộc càng bùng nổ dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch, những người cầm tinh con Dê sẽ vô cùng may mắn. Trong thời gian này bạn sẽ được sao Tinh Tú chiếu mệnh tìm kiếm được nhiều hợp đồng tiền tỷ. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của bạn sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Tuy nhiên, trong công việc tuổi Mùi vẫn cần thận trọng không nên tin những lời phỉnh ninh mà mở rộng đầu tư quá lớn. Đặc biệt nếu tuổi Mùi định ký kết bất cứ điều gì bạn cần phải cân nhắc thật kỹ và hỏi ý kiến những người xung quanh mình nhé!

Tử vi 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch (21/11 - 29/11), 3 con giáp tiền vàng đầy tay, gặp vận đổi đời, tài lộc bùng nổ như pháo hoa - Ảnh 3
Trong 9 ngày cuối tháng 11 âm lịch, những người cầm tinh con Dê sẽ vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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