Tử vi 7 ngày tới (9/8 - 15/8), vượng đường công danh, hanh thông tài lộc, 3 con giáp may mắn có quý nhân kề cận, vận mệnh thăng hoa, tiền bạc dư dả, hưởng trọn vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 16:00

Tử vi 7 ngày tới (9/8 - 15/8), 3 con giáp may mắn vận mệnh thăng hoa, tiền bạc dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong  7 ngày tới lộc lá hanh thông, công danh suôn sẻ. Con giáp may mắn trên con đường tài lộc nên tiền của liên tiếp chảy vào túi. Bạn có cơ hội phát huy năng lực, cải thiện được giá của mọi người về mình. Nếu như nhạy bén một chút thì khả năng nắm bắt được cơ hội thì bản mệnh sẽ tiến rất xa trong tương lai.

 

Nhờ có Tam Hội mà mối quan hệ của bạn với mọi người hiền hòa hơn, những mâu thuẫn, hiểu nhầm cũng đã qua đi khi hai người hiểu và dành sự thông cảm cho đối phương.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn trong  7 ngày tới lộc lá hanh thông, công danh suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp cộng với một phần may mắn đã đem đến cho bản mệnh bước tiến xa trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này đừng nên chủ quan hay lơ là trong bất cứ tình huống nào. Tài vận có nhiều bước tiến mới, Sửu thu nhập ổn định, sống trong sung túc, dư dả.

Trong tình yêu, con giáp cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn. Tình cảm phải đến từ sự vun đặp từ hai phía thì mới lâu bền.

con giap may man 2
Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới đón chờ những bước tiến vượt bậc trong vận mệnh. Con đường sự nghiệp của con giáp trở nên sáng sủa hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Bản mệnh có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn sẽ mang lại cho mình nhiều trợ lực trong tương lai.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Con giáp và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiêu cho những khó khăn của nhau. Hạnh phúc bền lâu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 3

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới đón chờ những bước tiến vượt bậc trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 7 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiê n tri

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng