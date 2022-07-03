Tử vi 7 ngày tới (4/7 - 10/7), Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp sắp tới sở hữu mệnh trúng số cao, tiền bạc sắp tới không thiếu mà còn dư dả, cuộc đời ăn sung mặc sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 05:25

Tử vi dự báo, 7 ngày tới đây sẽ có 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, đón nhận tin vui tài lộc, sở hữu nhiều cơ hội làm giàu.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong tháng 7 này, vận trình của người tuổi Thân sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn đều đạt bước tiến đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó.

Cụ thể, trong 7 ngày tới công việc của con giáp này, được cả cát tinh Thiên Ấn che chở nên không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bạn khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán khiến bạn rất hài lòng.

Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho tuổi Thân sức mạnh vô hình vậy. Ngoài ra, những ai độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối, nếu không bạn sẽ chẳng thể tự mình mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm nhân duyên phù hợp đâu.

12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão tháng 7 này có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Đặc biệt, tử vi cho biết trong 7 ngày tới đây, công việc của tuổi Mão sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi đừng để những lời xì xào, bàn tán của đồng nghiệp cản bước chân của mình. Bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao, không ngại đề xuất ý kiến, quan điểm của mình. Tin rằng sự cố gắng của bạn luôn được những người cấp trên tin tường ghi nhận.

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới đây tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa nhất của mình trong tháng 7 này khi họ được sao Thiên Đức phù trợ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Người trẻ tuổi hãy không ngừng rèn luyện bản thân, khi đã đứng vững trên đôi chân mình, bạn có thể làm được những việc khiến mọi người kinh ngạc.

Chính Tài xuất hiện vào thời gian này là dấu hiệu chứng tỏ công lao của bạn đã được đền đáp. Cấp trên sẵn sàng dành phần thưởng cho những người đã không ngại cố gắng. Người làm kinh doanh, đầu tư cũng dễ trở nên dư dả nhờ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.

12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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