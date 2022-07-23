Tử vi 7 ngày tới (24/7 - 30/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp hưởng phúc trời ban, tiền vàng dư dả, lộc lá đầy nhà, vận mệnh thăng hoa, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 21:53

Tử vi 7 ngày tới (24/7 - 30/7), 3 con giáp may mắn hưởng phúc trời ban, lộc lá đầy nhà, sống trong giàu sang phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới cát lộc dư dả, vận trình thăng hoa. Con giáp đón nhận tin vui phát tài phát lộc. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh sẽ có những cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc đổ về nhà không thiếu thoải mái để chi tiêu. Con giáp nên có kế hoạch làm ăn rõ ràng để mang lại thành công chắc chắng.

Tuy nhiên, con giáp không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, bởi quy mô lớn nhưng chưa chắc đã hiệu quả bằng làm những việc mà mình có kinh nghiệm và kiến thức.

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Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới cát lộc dư dả, vận trình thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp sẽ nhận được nguồn sức mạnh đáng kể mà Chính Quan đưa tới, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng. Hãy đưa ra những quyết định với những việc bạn chưa từng dám thực hiện trước đây và không quên hỏi ý kiến của mọi người.

Vấn đề tài lộc của con giáp trong thời gian này có nhiều bước tiến mới. Những dự án trước kia của con giáp này đã sinh lời, bản mệnh tiền bạc đầy kho, chi tiêu thoải mái.

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Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong 7 ngày tới có sự khởi sắc, bạn có những quyết định sáng suốt và chắc chắn, là chỗ dựa cho đồng nghiệp. Nếu người này đang nắm giữ chức vụ trưởng nhóm, quản lý, lãnh đạo thì sẽ có khả năng dẫn dắt cấp dưới đi đúng đường hướng.

Làm việc quyết đoán bao nhiêu thì với chuyện tình cảm con giáp may mắn này lại do dự và thiếu quyết đoán bấy nhiêu. Gặp ngày tự hình nên toàn lo lắng những chuyện không đâu, tự chuốc lấy buồn bực và hạn chế cơ hội hạnh phúc của bản thân.

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Tử vi dự báo vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong 7 ngày tới có sự khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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