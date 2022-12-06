Trong tuần này, người tuổi Mão nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc ngay để gặp được nhiều may mắn.

Tử vi 6/12/2022, con giáp này may mắn ngập đầu, tài vận tăng cao sẽ giúp người tuổi Mão chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều.

Với người làm kinh tế, ngay từ đầu tuần báo hiệu tiền hết rồi lại có, bản mệnh được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội tài chính lớn đến bất ngờ. Bạn luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo nên không mắc sai lầm, để tiền bạc của mình rơi vào tay đối thủ.

Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp tuổi Mão thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, thăng chức, tăng lương.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, bản chất của người tuổi Hợi là những người rất tham vọng và không để tâm vào những điều vụn vặt. Nhờ đó họ có thể chuyên tâm kiếm tiền, dù là lĩnh vực kinh doanh gì cũng để lại ấn tượng tốt trong mắt đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi Hợi hãy phát huy hết tài năng của mình, thể hiện hết các điểm mạnh và thoải mái làm điều bạn yêu thích, mùa hè này bạn sẽ kiếm được bộn tiền.

Tử vi 6/12/2022, vận tài lộc của con giáp này đạt đến đỉnh cao mới, tích lũy tài sản rất nhanh, được nhiều quý nhân vây quanh.

Tử vi 6/12/2022, vận tài lộc của con giáp này đạt đến đỉnh cao mới, tích lũy tài sản rất nhanh, được nhiều quý nhân vây quanh. Ảnh minh họa: Internet

Bản thân người tuổi Hợi cũng không phải lo lắng gì, từ đó phát triển ngày càng vững vàng, nắm trong tay tương lai tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Tử vi 6/12/2022 Thìn phát tài, vì thế mà tiền bạc không phải là vấn đề khiến bạn cần phải lo nghĩ, người khác có thể kiếm tiền khó khăn nhưng bạn thì không hề. Ngay từ đầu tuần, tài lộc đã ùn ùn đổ về nhà, các nguồn thu nhập tăng vọt, thậm chí dù bạn muốn từ chối những cơ hội kiếm tiền đã tới tận tay mình cũng khó.

Nhân thời điểm thuận lợi, được quý nhân phù trợ, cát tinh soi đường như thế này, bản mệnh hãy nhanh chóng thực hiện những kế hoạch mới của mình, có thế mới nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Khi bắt tay vào làm việc, có thể bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vất vả đấy, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì thành tích đạt được càng đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm