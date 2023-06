Tử vi ngày 6/12, ‘tài vận lên dốc’, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vàng đeo trĩu người, lộc trời chất thành đống, bước trên đỉnh cao danh vọng, tương lai tươi sáng

Thời gian này vô cùng thuận lợi không những về tình duyên còn về tiền bạc. Công việc kinh doanh hết sức may mắn khi đơn hàng cứ đến ầm ầm. Đã thế lại có người hùn vốn nên bạn đã thu về khoản tiền hậu hĩnh. Khoản này có thể giúp bạn sắm xe hơi đó.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 6/12 của tuổi Mão vượt được qua những khó khăn trong công việc. Không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, vất vả càng khiến bạn có động lực hơn trong cuộc sống.

Tiền bạc tuần này dư dả, đừng dồn quá nhiều cho việc mua sắm mà hãy tiết kiệm một khoản, cuối tháng rất có thể bạn phải chi một số tiền lớn.

Tài lộc và sức khỏe của tuổi Mão trong tuần này đều rất nổi bật. Cơ thể mạnh khoẻ, luôn tràn đầy năng lượng giúp công việc của bạn diễn ra suôn sẻ, chu toàn. Có thể gặp được quý nhân phù trợ, tạo ra bước ngoặt lớn sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại chuyện tình cảm của bạn và người ấy lại càng thêm mặn nồng. Hai người rất tâm đầu ý hợp và đã sẵn sàng chuẩn bị cho tương lai.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 6/12, người tuổi Mùi có động lực phi thường. Họ chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Thời gian này, con giáp tuổi Mùi cho thấy vận thế đáng ngưỡng mộ.

Nếu họ làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi này phát triển về mọi mặt khiến cuộc sống cả họ ngày càng trở nên thú vị hơn, có nhiều dư địa để phát triển.

Con giáp tuổi Mùi thể hiện vận khí tích cực, đặc biệt là nửa đầu tháng 12, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn.

Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm