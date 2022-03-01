Tử vi 50 ngày tới: Vận đen đeo báo, 3 con giáp "nằm nhà cũng mất tiền" - Tốt nhất ngồi im, đầu tư càng lớn càng mất nhiều

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 12:02

Thời điểm 50 ngày tới 3 con giáp này có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc.

Tuổi Thìn

Xét về tình duyên, năm 2022 không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Về tài lộc, trong năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Tử vi 50 ngày tới: Vận đen đeo báo, 3 con giáp 'nằm nhà cũng mất tiền' - Tốt nhất ngồi im, đầu tư càng lớn càng mất nhiều - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Xem vận hạn 12 con giáp 50 ngày tới thấy rằng các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý có thể gặp phải trục trặc. Thậm chí, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Do đó, bạn nên chú ý hơn tới các mối quan hệ nơi công sở, đừng quá xa cách nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó. 

 

Đặc biệt, bạn nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó, kẻo lòng người đa đoan khó đoán, chưa chắc đối phương đã có chung quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn, thậm chí có kẻ còn dùng đó làm lợi thế để hãm hại bạn.

 

Ở thời điểm 50 ngày tới vận trình bất ổn thế này, bạn làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Nếu bản mệnh có kế hoạch lớn nào cần phát triển thì nên chọn thời điểm phù hợp hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết nggười tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong cuối năm Canh Tý. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Trong thời gian 50 ngày tới tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên thận trọng trong mọi việc để không rơi vào cái bẫy của người khác, khiến cho tiền bạc thất thoát, công việc khó lòng phát triển như mong muốn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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