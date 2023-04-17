Tử vi 5 ngày tới (18/4-22/4): 3 con giáp phải cẩn trọng đề phòng 'THỊ PHI BỦA VÂY', 'TIỂU NHÂN HÃM HẠI' dẫn tới ngồi không cũng dính đạn

Trong 5 ngày tới dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có tương đối khó khăn

Tử vi của 12 con giáp trong 5 ngày tới dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn. Công việc tưởng chừng như hoàn thành thì lại bị kẻ tiểu nhân làm cho mọi thứ “đổ sông đổ biển”. Tuy nhiên, Quý Nhân có thể sẽ xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này có thể tìm thấy được một vài mối đầu tư hứa hẹn trong ngày. Nếu kiên trì theo đuổi thì bạn sớm nhận được thành quả xứng đáng trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm phát sinh nhiều rắc rối. Mâu thuẫn vợ chồng trở nên gay gắt khi cả hai không tìm được tiếng nói chung với nhau. Người độc thân cứ luôn nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ mà chưa dám bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới.

Tử vi tuổi Tỵ

Trong 5 ngày tới đây, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo do hung tinh Thiên Cẩu đeo bám, may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều, cần chuẩn bị tâm lý đề phòng. Công danh sự nghiệp gần như không có sự phát triển, một vài dự định gặp trục trặc nửa chừng, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức để tháo gỡ khó khăn.

Càng về cuối tuần vận khí càng sa sút, lúc này sẽ có thêm sự ảnh hưởng của Thiên Quan, dấu hiệu cho thấy có tiểu nhân rình rập. Do đó bạn nên sắp xếp công việc quan trọng thực hiện vào thời điểm đầu tuần thì hơn, như vậy có thể hạn chế phần nào sự tác động bất lợi từ vận khí.

Trong 5 ngày tới đây, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm 5 ngày tới tài lộc cũng không tốt, bạn cần phải cẩn thận trong việc giữ gìn tiền bạc, thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền. Trước những lời chào mời đầu tư, bạn nên giữ tỉnh táo để tìm hiểu thông tin rõ ràng, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà vội vàng đâm đầu.

Hung vận còn đeo bám con giáp này ở phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian và tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên gia đình của mình. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, nguội lạnh.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp 5 ngày tới cho thấy Thương Quan chiếu mệnh nên tuổi Tý ngồi không cũng dính đạn. Con giáp này có nguy cơ gặp rắc rối trong công việc khá cao. Nhiều bạn có ý định thôi việc vì ức chế hoặc cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại nữa.

Trong 5 ngày tới tuổi Tý có nguy cơ gặp rắc rối trong công việc khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa nên đỡ vất vả hơn. Đối phương và gia đình luôn quan tâm và chăm sóc bạn hết mình, cố giữ chặt người ấy trong tay Tý nhé.

Đường tài lộc vẫn chưa có dấu hiệu ổn định hơn sau bao ngày sóng gió. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, bạn nên đăng ký một lớp học bơi hoặc yoga để giúp cơ thể dẻo dai khỏe mạnh hơn, đừng ném tiền vào thú vui mua sắm quá nhiều.