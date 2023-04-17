Tử vi 5 ngày tới (18/4-22/4): 3 con giáp phải cẩn trọng đề phòng 'THỊ PHI BỦA VÂY', 'TIỂU NHÂN HÃM HẠI' dẫn tới ngồi không cũng dính đạn

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 12:53

Đúng 12 giờ trưa mai (18/4) cho đến 22/4 , các con giáp này nên chú ý những kẻ khẩu thị tâm phi xung quanh.

Tử vi tuổi Thân 

Tử vi của 12 con giáp trong 5 ngày tới dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn. Công việc tưởng chừng như hoàn thành thì lại bị kẻ tiểu nhân làm cho mọi thứ “đổ sông đổ biển”. Tuy nhiên, Quý Nhân có thể sẽ xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Tử vi 5 ngày tới (18/4-22/4): 3 con giáp phải cẩn trọng đề phòng 'THỊ PHI BỦA VÂY', 'TIỂU NHÂN HÃM HẠI' dẫn tới ngồi không cũng dính đạn - Ảnh 1

Trong 5 ngày tới dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có tương đối khó khăn 

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này có thể tìm thấy được một vài mối đầu tư hứa hẹn trong ngày. Nếu kiên trì theo đuổi thì bạn sớm nhận được thành quả xứng đáng trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm phát sinh nhiều rắc rối. Mâu thuẫn vợ chồng trở nên gay gắt khi cả hai không tìm được tiếng nói chung với nhau. Người độc thân cứ luôn nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ mà chưa dám bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới. 

 

Tử vi tuổi Tỵ

Trong 5 ngày tới đây, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo do hung tinh Thiên Cẩu đeo bám, may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều, cần chuẩn bị tâm lý đề phòng. Công danh sự nghiệp gần như không có sự phát triển, một vài dự định gặp trục trặc nửa chừng, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức để tháo gỡ khó khăn.

Càng về cuối tuần vận khí càng sa sút, lúc này sẽ có thêm sự ảnh hưởng của Thiên Quan, dấu hiệu cho thấy có tiểu nhân rình rập. Do đó bạn nên sắp xếp công việc quan trọng thực hiện vào thời điểm đầu tuần thì hơn, như vậy có thể hạn chế phần nào sự tác động bất lợi từ vận khí.

Tử vi 5 ngày tới (18/4-22/4): 3 con giáp phải cẩn trọng đề phòng 'THỊ PHI BỦA VÂY', 'TIỂU NHÂN HÃM HẠI' dẫn tới ngồi không cũng dính đạn - Ảnh 2
Trong 5 ngày tới đây, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm 5 ngày tới tài lộc cũng không tốt, bạn cần phải cẩn thận trong việc giữ gìn tiền bạc, thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền. Trước những lời chào mời đầu tư, bạn nên giữ tỉnh táo để tìm hiểu thông tin rõ ràng, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà vội vàng đâm đầu.

Hung vận còn đeo bám con giáp này ở phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian và tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên gia đình của mình. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, nguội lạnh.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp 5 ngày tới cho thấy Thương Quan chiếu mệnh nên tuổi Tý ngồi không cũng dính đạn. Con giáp này có nguy cơ gặp rắc rối trong công việc khá cao. Nhiều bạn có ý định thôi việc vì ức chế hoặc cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại nữa. 

Tử vi 5 ngày tới (18/4-22/4): 3 con giáp phải cẩn trọng đề phòng 'THỊ PHI BỦA VÂY', 'TIỂU NHÂN HÃM HẠI' dẫn tới ngồi không cũng dính đạn - Ảnh 3
Trong 5 ngày tới  tuổi Tý có nguy cơ gặp rắc rối trong công việc khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa nên đỡ vất vả hơn. Đối phương và gia đình luôn quan tâm và chăm sóc bạn hết mình, cố giữ chặt người ấy trong tay Tý nhé.

Đường tài lộc vẫn chưa có dấu hiệu ổn định hơn sau bao ngày sóng gió. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, bạn nên đăng ký một lớp học bơi hoặc yoga để giúp cơ thể dẻo dai khỏe mạnh hơn, đừng ném tiền vào thú vui mua sắm quá nhiều.

Tử vi tháng 5/2023: "Qua ngày giông bão", 3 con giáp được THẦN TÀI ghi danh, sự nghiệp trở mình, PHÚC KHÍ bủa vây, làm đâu trúng đó, tiền nhiều đếm không xuể

Tử vi tháng 5/2023: "Qua ngày giông bão", 3 con giáp được THẦN TÀI ghi danh, sự nghiệp trở mình, PHÚC KHÍ bủa vây, làm đâu trúng đó, tiền nhiều đếm không xuể

Kết thúc tháng 4, những con giáp này chuẩn bị đón một tháng mới đầy cơ hội và may mắn, tiền tài cứ thế ào ào vào túi, vượng khí cao vút, vạn sự tất thành.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới con giáp thị phi 2 con giap xui xeo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui