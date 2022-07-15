Tử vi 5 ngày tới (16/7 - 20/7), 'số trời đã định', 3 con giáp hưởng Lộc tổ tiên, kiếm được bội tiền, sự nghiệp một bước lên mây, vận trình diễn ra suôn sẻ, cơ hội làm giàu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 10:45

Tử vi 5 ngày tới, có đến 3 con giáp may mắn hưởng Lộc tổ tiên, kiếm được bội tiền, sắm sửa thoải mái không lo hết tiền, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày tới đây người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, Tý gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, chỉ cần tập trung và nắm lấy thật chặt những đặc ân mình được ban, thời gian tới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi với con giáp này. 

Cụ thể, với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, tuổi Tỵ nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Tuy nhiên, trước khi ký kết một bản hợp đồng nào Tý cũng nên xem xét thật kỹ lưỡng rồi hẵng quyết định để tránh những rủi ro không đáng có.  

Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng, con giáp này sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

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Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày tới đây người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, Tý gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp phát tài tháng 7/2022 nên đường tài lộc của người tuổi Mão có sự tăng tiến rõ rệt, không chỉ khoản thu chính mà còn ở cả các khoản thu phụ. Đặc biệt, trong 5 ngày tới đây con đường hậu vận của con giáp này sẽ còn trở nên bay cao hơn nữa. 

Cụ thể, đối với người làm công ăn lương, trong thời gian này việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Mão đủ chăm chỉ và nỗ lực. Bạn hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra, nhiều khả năng sẽ được cấp trên phê duyệt.

Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Thậm chí, còn mang về nhiều lợi nhuận hơn cho con giáp này nhiều là đằng khác. 

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Là con giáp phát tài tháng 7/2022 nên đường tài lộc của người tuổi Mão có sự tăng tiến rõ rệt, không chỉ khoản thu chính mà còn ở cả các khoản thu phụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày tới đây cho biết người tuổi Sửu có thể phát huy được khả năng tương tác, giao tiếp của mình. Chưa hết nhờ đức tính cần mẫn và luôn chịu khó trong công việc sẽ giúp ích rất nhiều cho con giáp này trong giai đoạn tới đây. 

Thời gian này, con giáp tuổi Sửu nhờ có thêm nguồn thu nhập phụ từ các dự án đầu tư kinh doanh phát triển vượt bậc nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ khi sếp đã công nhận thực lực của bạn và vì thế sắp sửa đề xuất tăng lương hoặc cho Sửu lên vị trí mới. 

Ngoài ra trên con đường tình duyên của tuổi Sửu, đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này hàn gắn lại những cảm xúc đang rạn nứt. Bản mệnh cũng có thể tìm kiếm những điều mới mẻ trong mối quan hệ hiện tại.

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Thời gian này, con giáp tuổi Sửu nhờ có thêm nguồn thu nhập phụ từ các dự án đầu tư kinh doanh phát triển vượt bậc nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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