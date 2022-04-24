Tử vi 5 ngày đầu tuần (25/4 - 19/4), trời trong báo hiệu điềm lành, 3 con giáp được Phúc Tinh ưu ái nên công danh thăng tiến, tiền bạc dư dả tiêu mấy cũng không hết

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 02:24

Tử vi 5 ngày đầu tuần (25/4 - 19/4), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả, phất lên giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 5 ngày tới được Cát Tinh trợ mệnh, mọi mưu sự đều dễ dàng đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Con giáp nhận được không ít lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh mở đường công danh, phất lên giàu có.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Nhân duyên tìm đến tận cửa, người độc thân có thể nhận được không ít lời tỏ tình của người khác giới. Tuy nhiên, bản mệnh đường vội đưa ra lựa chọn mà hãy suy nghĩ thật kỹ xem bản thân mình thật sự cần gì.

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Người tuổi Hợi trong 5 ngày tới được Cát Tinh trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra vô cùng hanh thông trong 5 ngày đầu tuần. Con giáp có thể đạt được những bước tiến rực rỡ trên đường sự nghiệp. Từ những thất bại trong quá khứ, bản mệnh đã tích lũy nhiều kiến thức cho mình và dần vững vàng, tự tin hơn trong cả công việc và cuộc sống.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập không thật dồi dào nhưng có thể đảm bảo cho con giáp may mắn này một cuộc sống thoải mái, dư dả chi tiêu.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra vô cùng hanh thông trong 5 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày đầu tuần không gặp nhiều trắc trở. Con giáp đã tìm được cho mình nguồn năng lượng dồi dào, nhờ đó mà có thêm những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Con giáp cố gắng không ngừng nên chuyện thành công, thăng tiến không có gì quá bất ngờ. Vận trình tài lộc sáng rõ. Công việc trong thời gian này hoàn thành đúng tiến độ mang lại cho con giáp này nguồn thu nhập vững vàng.

Vận trình tình cảm êm ấm. Bạn và người ấy bắt đầu đưa ra quyết định thay đổi mối quan hệ tình cảm hiện tại. Hôn nhân sẽ là kết quả tất yếu khi cảm thấy tình cảm chín muồi.

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Người tuổi Dậu trong 5 ngày đầu tuần không gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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