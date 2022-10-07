Tử vi 4 ngày tới (8, 9, 10, 11/10) cho thấy công danh sự nghiệp của 3 con giáp này liên tục gặp điềm lành, có Thần tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc "dồi dào" lạ thường

Tử vi 4 ngày tới (8, 9, 10, 11/10) cho thấy công danh sự nghiệp của 3 con giáp này vô cùng hanh thông, có Thần tài nâng đỡ, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân, tiền tài cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

Tuổi Tý Tử vi 4 ngày tới (8, 9, 10, 11/10) cho thấy tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất. Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Bản mệnh mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi 4 ngày tới (8, 9, 10, 11/10) cho thấy công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nếu biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đưa ra những định hướng phù hợp cho tương lai. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu cần phải khắc phục. Hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn, bạn có thể rút ra nhiều bài học đáng quý

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tử vi 4 ngày tới (8, 9, 10, 11/10) cho thấy, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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