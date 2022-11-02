Tử vi 4 ngày cuối tuần (3, 4, 5, 6/11), 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, chớp mắt giàu ú ụ, trả sạch hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 08:37

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất khi sang 4 ngày cuối tuần này. Hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Sửu

Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì bước sang 4 ngày cuối tuần này, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp tuổi Sửu. Người tuổi Sửu luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy.

Tuổi Sửu sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (3, 4, 5, 6/11), 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, chớp mắt giàu ú ụ, trả sạch hết nợ nần - Ảnh 1
Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì bước sang 4 ngày cuối tuần này, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi cho hay, đúng 4 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Trong thời gian tới, con giáp được Thần tài gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Thìn sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Dường như tuổi Thìn luôn nhiệt huyết với bất cứ điều gì được giao cho dù nó có đem lại lợi ích hay không. Trong thời gian này, chỉ cần tuổi Thìn cố gắng hoàn thành, nguồn tài chính của bạn lên cao ngất ngưởng, gấp bội tiền trong năm. Cuộc sống của bạn sẽ vô cùng viên mãn thành công rực rỡ.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (3, 4, 5, 6/11), 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, chớp mắt giàu ú ụ, trả sạch hết nợ nần - Ảnh 2
Tử vi cho hay, đúng 4 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo, bước sang 4 ngày cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Hãy lên ý tưởng và thực hiện chúng thật tỉ mỉ bạn sẽ được thần tài hộ mệnh và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian tuổi Tuất có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (3, 4, 5, 6/11), 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, chớp mắt giàu ú ụ, trả sạch hết nợ nần - Ảnh 3
Tử vi dự báo, bước sang 4 ngày cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 28/10/2022, 3 con giáp ăn lộc trời cho, vận may đạt đỉnh, của cải chất đầy, phú quý kề bên

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 28/10/2022, 3 con giáp ăn lộc trời cho, vận may đạt đỉnh, của cải chất đầy, phú quý kề bên

Tử vi có nói, sau ngày mai (28/10), 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 4 ngày cuối tuần tử vi cuối tuần tử vi thứ 4 tử vi ngày 2/11/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn