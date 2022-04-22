Tử vi 4 ngày cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), xua đuổi đều xui, đón chào may mắn, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiền chất đầy nhà, tha hồ tận hưởng công danh, tài lộc

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 12:35

Tử vi 4 ngày cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, vận trình lên hương, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày cuối tháng 4 tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến. Nhờ cát tinh nâng đỡ mà con giáp có được những bước tiến mới trong sự nghiệp. Ý tưởng mới khi đưa vào áp dụng mang lại thành công đáng nể, bản mệnh nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, tin tưởng của cấp trên.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp may mắn này không lo thiếu thốn trong tài chính. Thậm chí, bạn còn tích lũy được một số vốn cho tương lai.

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Người tuổi Dậu trong 4 ngày cuối tháng 4 tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 4 ngày cuối tháng 4, người tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống. Nhờ có lục hợp mà con giáp có được những người đồng hành tâm đầu ý hợp, khiến mọi công việc trôi qua dễ dàng, thuận lợi hơn tưởng tượng. Nếu vướng vào rắc rối, bản mệnh cũng sẽ có quý nhân tương trợ nên vận trình không có gì phải lo lắng.

Chuyện tình cảm của Thín êm đềm, hòa hợp. Bạn và nửa kia biết quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau nên ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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rong 4 ngày cuối tháng 4, người tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sự giúp đỡ của Cát Tinh, người tuổi Dậu mở ra những cánh cửa cơ hội mới. Con giáp may mắn này nên trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân vật tiếp cận với mình đều có thể trở thành quý nhân đưa bước bạn đến thành công sau này. 

Chuyện tình cảm khởi sắc. Nhân duyên đến, người độc thân hãy nắm bắt cơ hội để tìm được đối tượng phù hợp. Những người đã thành đôi nên hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn lãng mạn hay đi dạo cùng nhau.

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Dưới sự giúp đỡ của Cát Tinh, người tuổi Dậu mở ra những cánh cửa cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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