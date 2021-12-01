Tử vi 35 ngày tới: 3 con giáp sẽ được Trời thương, rước lộc vào nhà, không phải lo nghĩ về tiền bạc

Người cầm tinh con Rồng mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Họ cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Tử vi dự báo, trong 35 ngày tới, tuổi Thìn sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Thìn nên họ có thể hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ từ biệt nghèo khó, những tháng ngày khó khăn, cuộc đời bước sang trang mới.

Người cầm tinh con Trân luôn tốt bụng, chân thành, hào phóng và rất nhiệt tình với bạn bè. Họ cũng có lối sống đơn giản, trung thực, kiên trì trong công việc. Tuổi Sửu có thể làm tốt mọi việc, không thích dựa dẫm vào người khác và đặc biệt tự chủ, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng hết khả năng của mình.

Theo tử vi học, trong 35 ngày tới tuổi Sửu sẽ gặt hái nhiều may mắn, vận trình sự nghiệp vượng phát, có thể đạt được thành quả xuất sắc trong công việc. Tóm lại, mọi thứ với tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ có tính cách kiên định và độc lập, có lòng tự tôn mạnh mẽ. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Dần có tinh thần trách nhiệm cao, ghét cuộc sống tầm thường, luôn vượt qua trở ngại và phấn đấu để đạt được cuộc sống như ý.

Tử vi dự báo, trong 35 ngày tới, vận thế cuộc sống của những người tuổi Dần có nhiều thay đổi, tài lộc ngày càng dồi dào. Với kinh nghiệm thương trường của mình, tuổi Dần sẽ gặt hái thành quả hưng thịnh, ngân khố không ngừng tăng lên, gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm