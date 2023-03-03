Tử vi 3 tháng 3-4-5/2023: 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp hưng thịnh, con đường tài lộc xán lạn, hanh thông

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo và cực thông minh. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng chính Thân sẽ tự mình làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Họ thăng tiến liên tục, sự nghiệp phất lên nhanh chóng khiến ai cũng kiêng nể.

Tuổi Thân sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Thân sẽ ngày càng giàu sang, viên mãn.

Trong 3 tháng sắp tới này, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị, khả năng được cấp trên chấp thuận cũng sẽ cao hơn.

Trong 3 tháng sắp tới này, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng lại hết mình trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu mà hỗ trợ hết lòng. Nhờ thế, dù không có cây cao bóng cả để tựa nương nhưng Sửu vẫn dễ dàng thành công, 3 tháng tới gom về bộn tiền với lợi nhuận khổng lồ từ sự nghiệp kinh doanh của mình.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô hay thử sức mình ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất của Sửu. Hãy dốc cạn công sức đầu tư rồi bạn sẽ bất ngờ với món tiền cực lớn mà mình kiếm được trong thời điểm này.

Sửu vẫn dễ dàng thành công, 3 tháng tới gom về bộn tiền với lợi nhuận khổng lồ từ sự nghiệp kinh doanh của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường ít khi biểu lộ cảm xúc của mình. Bản mệnh sống thật thà, ngay thẳng nhưng đôi khi như vậy lại làm tổn thương người khác.

Tinh thần tốt giúp cho những người tuổi Mùi ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Bản mệnh nên suy nghĩ kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo.

Trong 3 tháng tới, những người làm công ăn lương được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. Nhờ hoàn thành công việc đúng hạn mà Mùi được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tuổi Mùi còn vượng vận đào hoa. Người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Người đã có đôi thì tình cảm mặn nồng, thắm thiết.

Trong 3 tháng tới, những người tuổi Mùi được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo